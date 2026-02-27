Những thầy thuốc "nghiện" từ thiện

Với những y bác sĩ nơi đây, hành nghề y không chỉ là cứu người, mà còn là hành động lan tỏa giá trị nhân văn cao đẹp của bác sĩ A.Yersin giữa lòng phố biển Nha Trang.

Thầy thuốc Nhân dân, bác sĩ Nguyễn Văn Xáng của Phòng khám bệnh từ thiện A.Yersin cùng trò chuyện với mẹ và bé ở một vùng khó khăn - nơi đoàn bác sĩ đến khám bệnh.

Địa chỉ số 11 Sinh Trung, phường Nha Trang mỗi chiều thứ 2 và thứ 6 hằng tuần lại mở cửa đón nhiều người dân đến tư vấn, nhận thuốc miễn phí. Người đến có thể là một cụ già hơn 70 tuổi đo huyết áp, cũng có khi là những người bán vé số vào xin mấy viên vitamin. Ở phòng khám, không phân biệt người bệnh, bất cứ ai đến đều được tiếp đón chu đáo, tư vấn tận tình.

Bà Nguyễn Thị Liên, phường Nha Trang ngồi bán trứng ở chợ từ 6 giờ sáng đến hết ngày. Những lúc mỏi người, đau lưng bà cứ mặc kệ vì không có thời gian đi cơ sở y tế khám. Chiều thứ 6 trước Tết Nguyên đán 1 tuần, sau khi chợ tan, bà đến nhận thuốc. Ở phòng khám, bà Liên rất vui vì được tư vấn kỹ, phát nhiều thuốc bổ có giá trị. “Do bận rộn mưu sinh, tôi ít có điều kiện đi bệnh viện lớn. Tại phòng khám này, tôi được các bác sĩ tư vấn rất kỹ, phát thuốc bổ miễn phí. Nhờ uống thuốc đúng hướng dẫn nên sức khỏe tôi cải thiện rõ rệt, yên tâm lao động”, bà Liên cho hay.

Kể về lịch sử phòng khám, ông Đống Lương Sơn, Chủ tịch Hội Những người Ái mộ A.Yersin chậm rãi cho hay: Bác sĩ A.Yersin là nhà khoa học lừng danh thế giới người Pháp, gốc Thụy Sĩ. Lúc sinh thời, ông sống rất chan hòa với người dân, có lòng yêu thương đối với con người, đặc biệt là với trẻ em và người nghèo. Bác sĩ A.Yersin đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân nghèo và tìm cách giúp đỡ họ trong lúc khó khăn. Kế thừa tâm nguyện của người bác sĩ giàu lòng nhân ái này, Hội đã thành lập phòng khám để tiếp nối các công việc trên.

Phòng khám được Sở Y tế Khánh Hòa cho phép thành lập ngày 15/3/1993 và hoạt động chính thức từ tháng 5/1993. Ở đây, các bác sĩ chỉ thực hiện sơ cứu, khám, chữa bệnh đối với các bệnh nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật chuyên khoa.

Những năm qua, phòng khám hoạt động đều đặn buổi sáng các ngày thứ 2 và thứ 6; hiện nay chuyển sang buổi chiều để phù hợp với điều kiện thực tế. Mỗi dịp lễ, Tết, phòng khám tổ chức các đợt khám mở rộng, phục vụ nhiều bệnh nhân hơn. Bên cạnh đó, các bác sĩ, dược sĩ của phòng khám còn phối hợp tổ chức các đợt khám, chữa bệnh tại một số địa phương trong tỉnh dành cho thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam, mổ mắt miễn phí cho người nghèo, khám bệnh lưu động tại các vùng đồng bào dân tộc, vùng bị thiên tai, lũ lụt… Bình quân mỗi năm, phòng khám tiếp đón từ 900 - 1.000 lượt bệnh nhân, với kinh phí hoạt động khám, chữa bệnh khoảng từ 250 - 300 triệu đồng.

Ông Đống Lương Sơn nhấn mạnh: Để phòng khám duy trì hoạt động miễn phí dành cho cộng đồng, ngoài sự đóng góp của các nhà hảo tâm còn có sự sẵn sàng của các tình nguyện viên là y, bác sĩ uy tín của tỉnh đã nghỉ hưu trong khám bệnh, chung sức giúp đỡ người dân khó khăn, bệnh nhân nghèo ở những vùng quê xa xôi, hẻo lánh.

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y phải như từ mẫu” và “Người thầy thuốc chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật mà còn phải nâng đỡ tinh thần những người ốm yếu”, các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng của phòng khám luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng nội quy khám, chữa bệnh. Dù là tổ chức thiện nguyện, phòng khám vẫn chú trọng hiện đại hóa chuyên môn bằng việc trang bị phần mềm quản lý bệnh án theo quy định của ngành Y tế. Với những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc khuyết tật, các bác sĩ còn hỗ trợ thêm tiền xe hoặc kết nối, tư vấn để họ được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu hơn.

Thầy thuốc Nhân dân, bác sĩ Nguyễn Văn Xáng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Hội những người Ái mộ A.Yersin là bác sĩ trực tiếp tham gia khám bệnh ở phòng khám. Ông chia sẻ, gần 33 năm qua, dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm duy trì hoạt động của Hội, của những y, bác sĩ, phòng khám luôn là địa chỉ tin cậy, không chỉ khám bệnh cho những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mà còn là nơi nâng đỡ tinh thần cho những người yếu thế trong xã hội.

Không ngừng nỗ lực, cống hiến, tập thể các y, bác sĩ Phòng khám bệnh từ thiện A.Yersin đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (2025 - 2030); là đại diện của tỉnh Khánh Hòa tham dự Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025” và tại đây, phòng khám đã được tôn vinh điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

Những nỗ lực không mệt mỏi, sự cho đi không cần hồi đáp của các thầy thuốc ở Phòng khám bệnh từ thiện A.Yersin góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và lan tỏa tinh thần nhân văn cao cả của dân tộc Việt Nam.