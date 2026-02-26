Nữ bác sĩ học và làm theo Bác

Thứ năm, 26/02/2026 - 11:51

Năm 2003, bác sĩ Nga nhận công tác tại Trung tâm Y tế huyện Hòa An (cũ). Trong công tác chuyên môn, bác sĩ Nga luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn. Nhờ sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao, trong suốt quá trình công tác, bác sĩ Nga chưa từng để xảy ra sai sót chuyên môn.

Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc - Thận nhân tạo với nhiệm vụ điều trị, chăm sóc tích cực bệnh nhân nặng, nguy kịch, suy hô hấp, sốc nặng, trụy tim mạch, ngộ độc cấp, suy thận giai đoạn cuối... Trên cương vị trưởng khoa, bác sĩ Nga tham mưu Ban Giám đốc, lãnh đạo Trung tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn như: hội chẩn, cấp cứu bệnh nhân; đào tạo chuyên môn cho y, bác sĩ, nhân viên nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám, chữa bệnh, quản lý văn bản; thực hiện bệnh án điện tử tại đơn vị. Đến nay thực hiện 100% đơn thuốc điện tử, cập nhật và triển khai các văn bản, Luật Khám bệnh, chữa bệnh kịp thời.

Trong quá trình điều trị bệnh nhân, bác sĩ Nga chỉ đạo các y, bác sĩ trong khoa nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, không gây phiền hà cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; đón tiếp tận tình, hướng dẫn cụ thể để người nhà hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ nhanh chóng, thuận tiện. Việc cấp cứu người bệnh được thực hiện kịp thời, nhanh chóng, chính xác, hạn chế thấp nhất các rủi ro. Đặc thù của khoa là điều trị những bệnh nhân nặng, các y, bác sĩ trực 24/24, luôn sẵn sàng ứng cứu, có mặt đầy đủ, hỗ trợ lẫn nhau, quyết tâm cứu sống bệnh nhân; sử dụng hợp lý các xét nghiệm cận lâm sàng, sử dụng an toàn về thuốc.

Bác sĩ Đoàn Thị Nga khám bệnh cho bệnh nhân.

Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm cao với công việc chuyên môn, năm 2025, đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng khoa đã thực hiện điều trị 1.019 lượt bệnh nhân nội trú, 7.737 ca xét nghiệm, 2.533 ca thủ thuật, 424 ca điện tim, vượt kế hoạch được giao, góp sức cùng các đồng nghiệp hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của trung tâm. Đồng thời, khoa triển khai thành công kỹ thuật thận nhân tạo, Trung tâm Y tế đưa vào sử dụng 5 máy thận nhân tạo điều trị cho 29 bệnh nhân.

Bác sĩ Nga chia sẻ: Nghề y là nghề liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người, đòi hỏi người thầy thuốc không chỉ có chuyên môn giỏi mà phải thật sự có tâm, xem người bệnh như chính người thân trong gia đình để điều trị và chăm sóc cho họ.

Để vừa làm tốt công tác quản lý, vừa hỗ trợ chuyên môn, tôi luôn tuân theo những quy định của ngành trong quản lý, điều hành. Bên cạnh đó, tôi quan tâm động viên, khuyến khích các y, bác sĩ, điều dưỡng trong khoa khắc phục khó khăn, hết lòng tận tình vì người bệnh, nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên quan tâm, chăm lo, giúp đỡ các đoàn viên ưu tú phấn đấu rèn luyện để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Không chỉ giỏi chuyên môn, bác sĩ Nga còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, những sáng kiến giải pháp của bác sĩ Nga được đánh giá có giá trị thực tiễn cao và được ứng dụng hiệu quả trong điều trị. Năm 2024, 2025, bác sĩ Nga có 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Thực trạng hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng tại Trung tâm Y tế huyện Hòa An”, “Nghiên cứu mô hình bệnh tật bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú” tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc - Thận nhân tạo được phê duyệt và ứng dụng có hiệu quả tại Trung tâm Y tế Hòa An. Từ những nỗ lực của bản thân, nhiều năm liền bác sĩ Nga đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhiều giấy khen của các cấp và ngành y tế.

Ngọc Dung