Những cú nhảy thách thức "tử thần" xuống hồ đá ở Đồng Nai

Những hồ nước sâu hun hút, hình thành từ các mỏ đá đã ngừng khai thác hơn 15 năm tại khu vực Hóa An, Tân Hạnh (Biên Hòa) đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhưng đầy rẫy hiểm nguy cho giới trẻ. Trong khi chính quyền địa phương đang ráo riết tìm giải pháp quản lý và quy hoạch, biến nơi đây thành khu đô thị cảnh quan - sinh thái - nghỉ dưỡng.

Những ngày đầu hè, các hồ nước được hình thành từ các mỏ đá dừng khai thác hơn 15 năm tại Hóa An, Tân Hạnh (phường Biên Hòa, TP Đồng Nai) trở nên đông đúc lạ thường. Nhiều nhóm học sinh, thanh niên từ TP Biên Hòa đổ về đây để tắm, câu cá và chụp ảnh, bất chấp những nguy cơ tai nạn đuối nước rình rập.

Đáng báo động, nhiều nhóm học sinh thường xuyên leo lên các mỏm đá cao, thực hiện những cú nhảy, nhào lộn xuống mặt hồ, tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường. Trong ảnh, một học sinh liều lĩnh nhảy từ độ cao gần 20m xuống hồ nước sâu.

Những hồ nước này, nằm ở khu vực giáp ranh giữa TPHCM và Biên Hòa, có độ sâu lên đến hơn 100m, nhưng vẫn là địa điểm vui chơi, bơi lội quen thuộc của học sinh mỗi dịp hè về. Một học sinh chia sẻ: "Nhà em ở gần cầu Hóa An. Hồ nước ở đây rất sạch, bơi rất thích. Chúng em đều biết bơi nên không sợ nguy hiểm".

Tình trạng người dân, đặc biệt là các nhóm học sinh tự ý vào khu vực hồ nước sâu để tắm, bơi lội, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước rất cao. Cơ quan chức năng phường Biên Hòa đã và đang tăng cường cảnh báo, tuyên truyền đến các trường học, khu dân cư về tình trạng học sinh đến tắm rất đông vào dịp hè.

Hầu hết học sinh đến tắm đều không mặc áo phao, không có người lớn đi theo, cho thấy sự thiếu nhận thức rõ ràng về mức độ nguy hiểm của những hồ nước sâu hun hút này.

Ngoài bơi lội, nhiều thanh niên cũng đến hồ để câu cá. Do từng là mỏ khai thác đá, mép hồ thường xuyên sạt lở, việc câu cá tại đây cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Theo người dân địa phương, cách đây một tháng, khu vực hồ đá ở Tân Hạnh đã xảy ra một trường hợp đuối nước thương tâm.

Mặc dù tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, không gian tại hồ nước vẫn thu hút các bạn trẻ đến ngắm cảnh, chụp hình bởi vẻ đẹp yên bình, hoang sơ.

Khu vực hồ đá Hóa An được ví như "tuyệt tình cốc" của TP Đồng Nai, thu hút rất đông các bạn trẻ đến ngắm cảnh, chụp hình.

Địa bàn giáp ranh giữa TP Đồng Nai và TPHCM từng là "thủ phủ" khai thác đá khu vực phía nam. Riêng TP Đồng Nai có đến 9 mỏ đá ngừng khai thác hơn 15 năm, tạo thành các hố nước sâu, gây nguy cơ mất an toàn rất cao.

Hiện tại, 9 mỏ đá này đã thực hiện đóng cửa với tổng diện tích hơn 120ha. UBND TP Đồng Nai đã thu hồi đất và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý. Sau khi đóng cửa, khu vực này hình thành 3 cụm mỏ với 5 hồ nước lớn.

Tuy nhiên, nhiều hạng mục theo phương án đóng cửa mỏ như hàng rào, biển cảnh báo, cây xanh phục hồi môi trường đã bị hư hỏng, tháo dỡ hoặc mất cắp theo thời gian. Các tuyến đê bao đắp bằng đất trước đây đã bị xói mòn, rửa trôi, hiện không còn, gây nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Tại các mỏ hình thành hồ nước sâu, hệ thống rào chắn, cảnh báo không còn, một số khu vực nằm gần khu dân cư, tuyến giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Tình trạng người dân tự ý vào khu vực mỏ để câu cá, tắm tại các hồ nước sâu, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Trước tình hình này, UBND TP Đồng Nai vừa yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý, bảo vệ khu vực mỏ đá; sớm sửa chữa rào chắn, ngăn chặn xâm nhập trái phép, đổ rác và lấn chiếm đất. Ngoài ra, UBND phường Biên Hòa cũng đề xuất sửa chữa, làm lại hệ thống hàng rào bảo vệ, biển cảnh báo tại các mỏ đá.

Để quản lý khu vực trên và nâng cao giá trị sử dụng đất công tại các mỏ đá đã đóng cửa, UBND TP Đồng Nai đang rà soát điều chỉnh quy hoạch theo định hướng phát triển các cụm mỏ theo mô hình đô thị cảnh quan - sinh thái - nghỉ dưỡng.

Thành phố Đồng Nai tính toán quy hoạch lấy hệ thống hồ nước sau khai thác kết hợp hướng sông Đồng Nai và mạng lưới các tuyến giao thông chính làm cấu trúc không gian chủ đạo. Trên cơ sở đó, các khu dân cư và chức năng đô thị sẽ được tổ chức, phân bố dọc theo các trục giao thông lớn, đảm bảo kết nối thuận lợi, đồng bộ hạ tầng và phát huy hiệu quả sử dụng đất.

Khu vực mỏ đá nằm giáp ranh TPHCM và TP Đồng Nai, gần sông Đồng Nai (Đồ họa: Phước Tuần).