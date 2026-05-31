Hơn 100 tấn cá chết ở Đồng Nai

Ngày 31/5, lực lượng chức năng phường Trị An, thành phố Đồng Nai, tiếp tục hỗ trợ người dân vớt số cá chết trên các lồng, bè ở hồ Trị An. Chính quyền địa phương đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường để xác minh, làm rõ hiện tượng cá chết hàng loạt đầu mùa mưa.

Theo UBND phường Trị An, 2 ngày qua, cá của nhiều hộ dân nuôi trên hồ Trị An bất ngờ chết, nổi trắng bè sau các trận mưa lớn. Bước đầu ghi nhận có khoảng 100 tấn các loại cá chép, mè bị chết.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vớt cá chết nuôi ở hồ Trị An (Ảnh: Phú Việt).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Trị An huy động phòng chuyên môn, lực lượng quân sự, an ninh cơ sở, ban khu phố, kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai hỗ trợ người dân vớt số cá chết, đưa vào bờ để bảo vệ môi trường khu vực hồ Trị An; đồng thời người nuôi cá vớt vát được phần nào khi bán số cá chết cho đơn vị làm phân vi sinh.

Để làm rõ nguyên nhân, cán bộ chuyên môn Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai đã lấy mẫu cá, nước khu vực nuôi để xét nghiệm, làm rõ.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định có thể do lượng mưa lớn đổ xuống, cộng với mật độ nuôi dày khiến lượng oxy thiếu hụt dẫn đến cá chết hàng loạt.