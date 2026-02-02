Nhộn nhịp mua bán ở chợ cây cảnh lớn nhất miền Bắc dịp sát Tết

Cách Tết Bính Ngọ 2 tuần, chợ cây cảnh Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) đã tấp nập người và xe từ sáng sớm. Đây là một trong những chợ cây cảnh lớn nhất các tỉnh phía Bắc.

Không chỉ thương lái, lượng người dân đến mua sắm tăng cao khiến khu vực đê Xuân Quan thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Quanh chợ, xe tải và ô tô chở đầy cây cảnh, chậu hoa đậu kín các tuyến đường. Hoạt động mua bán, bốc dỡ, vận chuyển vô cùng nhộn nhịp.

Từ Hải Phòng, Quảng Ninh đến Thanh Hóa, thương lái các tỉnh xa tìm về chợ Xuân Quan để lựa chọn những chậu cây ưng ý cung ứng cho thị trường Tết.

Hai vợ chồng chị Vượng gần như ngày nào cũng đi từ Hải Phòng đến Xuân Quan để nhập hàng. Trong ngày 1/2, chị lấy 70 gốc hoa ly giá 70.000 đồng/gốc, 50 gốc đỗ quyên giá 150.000/gốc và khoảng 400 cây hồng. Theo chị Vượng, việc đều đặn đi chợ hoa mỗi ngày giúp chị chủ động nguồn hàng, tránh tình trạng khan cây khi Tết đã đến rất gần.

Những chiếc xe máy chất đầy hoa, cây cảnh xuất hiện khắp chợ.

Hoa cẩm tú cầu có giá dao động từ 150.000-250.000 đồng/gốc. Dù mức giá khá cao, loại hoa này vẫn được nhiều người lựa chọn.

Chị Liễu bắt đầu gieo trồng hoa cúc chi từ tháng Giêng năm trước để kịp phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm nay. Hiện, cúc chi loại thường được bán với giá khoảng 110.000 đồng/chậu, trong khi loại cúc chi hai tầng có giá lên tới 400.000 đồng/chậu.

Theo chị Liễu, nhu cầu mua sắm năm nay tăng cao so với năm ngoái, người dân cũng đi mua sớm hơn. Những năm trước, phải sau ngày 20 tháng Chạp (âm lịch) chợ mới thực sự đông khách.

Những ngày cao điểm, ông Quý phải thuê thêm 5 nhân viên để hỗ trợ việc chăm sóc, sắp xếp và bán hoa cho khách. Gia đình ông hiện bày bán khoảng 20 loại hoa khác nhau, từ những giống phổ biến đến các loại hoa chơi Tết được ưa chuộng.

"So với năm ngoái, mặt bằng giá hoa năm nay nhìn chung khá ổn định, hầu như không có biến động lớn dù nhu cầu mua sắm của người dân tăng lên rõ rệt", ông Quý chia sẻ.

Các lối đi trong chợ luôn kín khách vừa đi vừa xem, ngắm kỹ từng chậu cây, không khí mua bán diễn ra rộn ràng, tấp nập.

Bên cạnh việc trực tiếp lựa chọn, nhiều khách còn gọi video cho người thân ở nhà để cùng xem và chốt mua. Qua màn hình điện thoại, từng chậu lan được đưa lên để người thân ở xa lựa chọn màu sắc, kích cỡ trước khi quyết định.

Nhóm chị Hương (Gia Lâm, Hà Nội) có mặt tại chợ từ khoảng 9h sáng và đến hơn 13h mới rời đi. Sau nhiều giờ lựa chọn, hai chiếc xe máy của nhóm đã treo kín đủ các loại cây cảnh. Chị Hương cho biết, vào thời điểm này hằng năm, cả nhóm đều chủ động sắp xếp công việc để cùng nhau đi mua sắm cây cảnh chơi Tết.

"Giá cả và các loại cây cần mua thì chúng tôi đều đã tìm hiểu từ trước, nhưng vẫn phải lựa chọn kỹ nên mất mấy tiếng đồng hồ mới ưng ý. Mỗi người cũng chi hơn 1 triệu đồng cho tiền cây", chị Hương chia sẻ.

Tại nhà vườn Hoàng Anh, các chậu lan hồ điệp được bán với giá dao động từ 90.000-180.000 đồng, tùy theo màu sắc và kích cỡ. Đây là một trong những mặt hàng được nhiều khách lựa chọn nhờ mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt, dễ trưng bày.

Để phục vụ lượng khách tăng cao, gian hàng của nhà vườn luôn duy trì khoảng 6-7 nhân viên làm việc đến tối muộn. Các khâu từ tư vấn, cắm hoa đến đóng gói, vận chuyển đều được thực hiện liên tục nhằm kịp tiến độ giao hàng cho khách.