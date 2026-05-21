Nhóm “vàng tặc” chạy trốn vào rừng khi bị truy quét

Ngày 21/5, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 (thành phố Huế) cho biết thời gian qua, lực lượng chức năng liên tục chốt chặn, truy quét nạn khai thác vàng trái phép tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn.

Trong quá trình truy quét, lực lượng chức năng phát hiện nhiều "vàng tặc" cùng lán trại, máy móc, phương tiện tại khu vực khe Bùn và khe Le Leng, thuộc địa bàn thôn Kê, xã A Lưới 1.

Một địa điểm khai thác vàng trái phép tại địa bàn xã A Lưới 1 (Ảnh: Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cung cấp).

Sáng 20/5, tổ tuần tra phát hiện tại 2 khu vực trên có 5 lán trại mới dựng cùng nhiều dấu vết khai thác mới. Tại hiện trường, các đối tượng bỏ lại nhiều dụng cụ như can dầu, ống hút nước, máng và khay đãi vàng, cuốc, xà beng, xe rùa.

Tổ tuần tra đã lập hồ sơ hiện trường, phá hủy toàn bộ lán trại, tiêu hủy các công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép.

Đáng chú ý, tại khe Li Leng, lực lượng chức năng phát hiện 7 đối tượng đang đào, đãi vàng trái phép. Khi thấy tổ tuần tra, toàn bộ nhóm người này đã chạy trốn vào rừng sâu.

Nhiều lán trại tạm do người khai thác vàng trái phép dựng dọc khe Bùn và khe Li Leng (Ảnh: Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cung cấp).

Ông Hải cho biết trong sáng 21/5, lãnh đạo chủ chốt xã A Lưới 1 đã trực tiếp tham gia tổ tuần tra, truy quét nạn khai thác vàng trái phép tại khu vực khe Bùn. Tại đây, tổ tuần tra phát hiện hơn 1.000m ống dẫn nước, 3 khay đãi vàng. Toàn bộ số dụng cụ này đã bị tiêu hủy tại chỗ.

Ông Hồ Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 1, cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn tại 2 địa điểm khe Bùn và khe Li Leng.

Lãnh đạo địa phương ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của lực lượng ngày đêm bám địa bàn, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên khoáng sản, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Lực lượng chức năng tiêu hủy các dụng cụ phục vụ khai thác vàng trái phép (Ảnh: Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cung cấp).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, trên địa bàn xuất hiện các điểm nóng về khai thác vàng sa khoáng trái phép, tập trung tại khu vực khe Bùn và khe Li Leng.

Theo lãnh đạo UBND xã A Lưới 1, các đối tượng đào đãi vàng thủ công kết hợp máy móc, lắp đặt lán trại tạm thời trong rừng sâu, hoạt động theo nhóm nhỏ 3-6 người, thường xuyên di chuyển vị trí khai thác khác nhau và chủ yếu vào ban đêm hoặc sáng sớm, nhằm tránh lực lượng chức năng.

Từ tháng 9/2025 đến nay, UBND xã A Lưới 1 phối hợp lực lượng công an, biên phòng, kiểm lâm tổ chức nhiều đợt tuần tra, truy quét, ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép, bảo đảm trật tự an ninh trên địa bàn.