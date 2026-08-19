Nhóm đối tượng đi xe máy lạng lách đuổi nhau, một xe đâm vào cột biển báo

Ngày 19/8, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan xử lý nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao.

Nhóm đối tượng gồm: H.N.N.Q., T.A.T., C.V.H., T.Q.L., N.T.D., L.V.Đ.M., V.V.H., B.N.G.K., lứa tuổi 14-17, cùng trú tại thành phố Huế.

Nhóm thanh thiếu niên vi phạm cùng xe máy tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với T.A.T., H.N.N.Q., N.T.D., B.N.G.K. về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng còn lại.

Theo cơ quan công an, khoảng 1h ngày 17/8, các đối tượng H.N.N.Q., B.N.G.K., T.A.T., C.V.H., T.Q.L. rủ nhau điều khiển xe lạng lách trên đường phố. Các đối tượng đi đến khu vực chân cầu Tuần lấy 2 cây dao phóng lợn tự chế đã chuẩn bị từ trước.

Cơ quan chức năng làm việc với nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, chạy xe tốc độ cao (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại khu vực đồi Vọng Cảnh (phường Thủy Xuân), các đối tượng tập trung rồi tiếp tục rủ thêm N.T.D., L.V.Đ.M.. Nhóm này điều khiển nhiều xe máy, mang theo 2 cây dao phóng lợn di chuyển với tốc độ cao, lạng lách qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Huế như Ngự Bình, Điện Biên Phủ, Nguyễn Huệ, Hùng Vương, An Dương Vương, Âu Cơ, khu vực siêu thị Aeon Mall. Trong quá trình di chuyển, nhóm tiếp tục rủ V.V.H..

Các đối tượng nhập thành đoàn với 7 xe máy, tiếp tục chạy tốc độ cao, lạng lách, gây náo loạn trên đường phố. Khi đến khu vực đường Hùng Vương, trước chợ An Cựu, nhóm này bị một nhóm thanh niên khác đi xe máy khiêu khích. Các đối tượng lập tức quay xe đuổi theo.

Khi đến khu vực giao nhau giữa các tuyến đường Hùng Vương - Bà Triệu - Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa), vì chạy với tốc độ cao, không làm chủ tốc độ, xe do H.N.N.Q. điều khiển đã đâm vào cột biển báo tại dải phân cách rồi tự ngã. Sau khi xảy ra tai nạn, một số đối tượng quay lại đưa Q. đi cấp cứu, những người còn lại nhanh chóng giải tán.