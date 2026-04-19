Nhóm đối tượng cố tình tông vào rào chắn của lực lượng công an

Ngày 19/4, Công an thành phố Huế thông tin các lực lượng chức năng đã ra quân đồng loạt nhằm xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, càn quấy, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Ngay trong đêm đầu tiên ra quân (18/4), lực lượng công an đã phát hiện một nhóm 3 đối tượng điều khiển xe máy có nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng, như chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường một chiều, lạng lách, đánh võng và cố tình tông vào rào chắn của lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng thành phố Huế lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng còn phát hiện 3 nhóm với 16 đối tượng có biểu hiện livestream (phát trực tiếp) cổ vũ đua xe trái phép. Các đối tượng đã bị triệu tập, lập hồ sơ, bàn giao cho công an nơi cư trú để quản lý, theo dõi.

Theo Công an thành phố Huế, trong tối 18/4, các tổ tuần tra, chốt chặn đã phát hiện, xử lý 28 trường hợp vi phạm giao thông với các lỗi chủ yếu liên quan đến gương chiếu hậu, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, mũ bảo hiểm, bộ phận giảm thanh không đúng quy định, vi phạm nồng độ cồn,…

Lực lượng chức năng đã chuyển Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế tạm giữ 20 xe máy, 2 xe điện và 6 giấy phép lái xe.

Lãnh đạo Công an thành phố Huế cho biết các đơn vị sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm ở địa bàn trung tâm như đường Hùng Vương, Lê Lợi, Bà Triệu, Nguyễn Huệ, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và các khu vực lân cận, nơi thường xuyên phát sinh tình trạng tụ tập đông người, lạng lách, đánh võng. Đợt ra quân này được huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.

Công an thành phố xác định phát hiện đến đâu, ngăn chặn đến đó; xử lý nghiêm minh, triệt để theo đúng quy định pháp luật, không để các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất trật tự công cộng.