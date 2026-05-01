Hai thanh niên đánh võng xe máy, lao thẳng vào hàng rào của CSGT

Ngày 1/5, Công an phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi Chống người thi hành công vụ. Sự việc xảy ra tối 30/4.

Hình ảnh 2 thanh niên điều khiển xe máy, lạng lách, đánh võng, tông hàng rào chắn (Ảnh cắt từ clip).

Theo cảnh sát, khoảng 23h ngày 30/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an phường Trà Lý, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp thực hiện phương án xử lý các đối tượng điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, phường Trà Lý.

Thời điểm nói trên, tổ công tác phát hiện Nguyễn Thái Kiệt (SN 2008), điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 17B2-704.19 chở theo Phạm Quang Trọng (SN 2009), cùng trú xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm.

Hai đối tượng Kiệt và Trọng (Ảnh: Công an phường Trà Lý).

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe tuy nhiên 2 nam thanh niên không chấp hành, lao thẳng phương tiện về phía tổ công tác dẫn tới đâm đổ hàng rào chắn và ngã ra đường.

Công an phường Trà Lý đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh làm rõ vụ việc.