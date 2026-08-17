Vì sao đêm 16/8, đèn giao thông tại nhiều nút giao ở Hà Nội chỉ nháy vàng?

Đêm 16/8, tại nhiều nút giao khu vực trung tâm Hà Nội xuất hiện tình trạng đèn giao thông nháy vàng. Đặc biệt, lúc 22h30, tại nút giao Minh Khai - Lạc Trung, đèn tín hiệu chỉ hiển thị màu đỏ khiến các tài xế bối rối, không dám vượt đèn vì lo lắng bị phạt nguội. Tuyến đường nhanh chóng rơi vào cảnh ùn ứ cục bộ.

Nút giao Minh Khai - Lạc Trung xảy ra tình trạng đèn đỏ kéo dài không chuyển màu tín hiệu, khiến các phương tiện bị ùn ứ (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo phản ánh từ người dân, tình trạng đèn chỉ xuất hiện màu đỏ xảy ra không chỉ tại nút giao nói trên mà ở nhiều điểm như Lạc Trung - Kim Ngưu - dốc Minh Khai, Hào Nam - Hoàng Cầu, đường Láng... Sau đó, các đèn tín hiệu bắt đầu đồng loạt chuyển qua nháy vàng.

Dòng ô tô ùn ứ tại các điểm này. Một số người điều khiển xe máy đã xuống dắt xe qua các nút giao để tránh bị camera AI ghi nhận, xử phạt nguội.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, đây không phải là sự cố đèn giao thông bị hư hỏng, mà là sự điều chỉnh nhịp đèn của lực lượng chức năng sau trận bán kết lượt đi giải ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia (Việt Nam thắng 2-0). Mục đích của việc điều chỉnh, theo nguồn tin, là giúp kiểm soát giao thông, các phương tiện di chuyển đảm bảo tốc độ, an toàn qua các nút giao, tránh va chạm giao thông.

Đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao khu vực trung tâm Hà Nội đồng loạt chuyển qua nháy vàng sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Gia Hứa).

Lực lượng chức năng khuyến cáo, khi gặp đèn tín hiệu màu vàng nhấp nháy, các phương tiện cần di chuyển đảm bảo tốc độ, đặc biệt tại các nút giao, để đảm bảo an toàn giao thông.