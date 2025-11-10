Nhiều người trượt kỳ sát hạch lấy chứng nhận dạy lái xe ở Lâm Đồng

Ngày 10/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã thông báo kết quả kiểm tra cấp chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe đến các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có hàng chục trường hợp không đạt yêu cầu.

Một góc Trung tâm sát hạch lái xe Thiên Phúc Đức, phường Langbiang - Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Cụ thể, Trung tâm sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên, xã Cư Jút, có 27 học viên không đạt kết quả. Trong đó có 10 người vắng thi, 14 người trượt phần thi lý thuyết, 3 người không đạt điểm thực hành.

Trung tâm sát hạch lái xe Thiên Phúc Đức (phường Langbiang - Đà Lạt) và Đại Lợi (xã Thuận An) có tổng cộng 4 người không đạt kết quả kỳ kiểm tra.

Được biết, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 28 cơ sở đào tạo lái xe ôtô và môtô đủ điều kiện hoạt động.