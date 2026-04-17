Lâm Đồng chi 48 tỷ đồng nạo vét hồ lắng bảo vệ hồ Xuân Hương

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án nạo vét, xây dựng kè xung quanh hồ lắng số 2, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Hồ này là một trong ba hồ gom, lọc nước, rác thải từ thượng nguồn đổ về trước khi chảy vào hồ Xuân Hương.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt làm chủ đầu tư, vốn đầu tư khoảng 48 tỷ đồng.

Một góc hồ Xuân Hương ở trung tâm Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Theo kế hoạch, cơ quan chức năng thực hiện nạo vét lòng hồ rộng khoảng 1ha, xây kè xung quanh và xây dựng đường ven hồ dài 400m. Đồng thời, đơn vị thi công cũng xây dựng hệ thống thoát nước dân cư, lan can, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Tiến độ thực hiện dự án trong giai đoạn 2026-2028.

Hồ lắng số 2 nằm ở đầu nguồn hồ Xuân Hương, đoạn gần nút giao Trần Quốc Toản, Nguyên Tử Lực, Trạng Trình. Nhiều năm qua, công trình này bị đất bồi lắng, cỏ dại mọc nhiều, nước từ các con suối thượng nguồn đổ về kéo theo rác thải gây ô nhiễm cho vùng trung tâm, đe dọa nguồn nước hồ Xuân Hương.

Dự án nạo vét, xây dựng kè xung quanh hồ lắng số 2 được kỳ vọng tạo dung tích lắng đọng bùn cát cho hồ Xuân Hương, góp phần điều tiết lũ, giảm ngập lụt cho vùng hạ du. Đồng thời xử lý ô nhiễm hồ, tô điểm cảnh quan hồ Xuân Hương ở trung tâm Đà Lạt.