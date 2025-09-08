Nhiệm vụ "khẩn" liên quan xe điện nhưng 65 xã phường ở Hà Nội chưa báo cáo

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã có văn bản số 9874/SXD-TCĐT ngày 1/8 và văn bản số 10656/SXD-TCĐT ngày 15/8 đề nghị UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố phối hợp rà soát thu thập số liệu, tổng hợp quỹ đất có thể lắp đặt trạm sạc xe điện.

Tuy nhiên, đến nay Sở Xây dựng Hà Nội mới nhận được văn bản rà soát của 61/126 xã, phường, theo văn bản ngày 5/9 của Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đây là nhiệm vụ quan trọng cần triển khai ngay nhằm đảm bảo tiến độ nên Sở đề nghị UBND thành phố có văn bản chỉ đạo đối với 65/126 xã, phường còn lại khẩn trương rà soát các nội dung theo đề nghị và gửi về Sở trước ngày 15/9 để làm cơ sở tổng hợp, báo cáo thành phố.

Cơ quan chức năng đã rà soát và xác định nhiều khu vực có thể làm trạm sạc gần Vành đai 1 (Ảnh: CTV).

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, 23 phường chưa có văn bản rà soát hạ tầng trạm sạc gồm Chương Mỹ, Cầu Giấy, Đống Đa, Đông Ngạc, Kim Liên, Láng, Phú Diễn, Phúc La, Tây Tựu, Thanh Liệt, Thượng Cát, Tùng Thiện, Tương Mai, Từ Liêm, Vĩnh Hưng, Xuân Đỉnh, Xuân Phương, Yên Hòa, Yên Nghĩa, Yên Sở, Tây Mỗ, Hai Bà Trưng, Tây Hồ.

Có 42 xã chưa có văn bản rà soát hạ tầng trạm sạc gồm Bát Tràng, Bình Minh, Cổ Đô, Chuyên Mỹ, Chương Dương, Đại Thanh, Đại Xuyên, Đan Phượng, Đông Anh, Dương Hòa, Gia Lâm, Hạ Bằng, Hát Môn, Hoà Lạc, Hưng Đạo, Hương Sơn, Liên Minh, Mê Linh, Ngọc Hồi, Ô Diên.

Bên cạnh đó còn có các xã Phù Đổng, Phúc Sơn, Phúc Thọ, Phúc Thịnh, Phú Cát, Phú Nghĩa, Phượng Dực, Quang Minh, Quảng Oai, Sóc Sơn, Sơn Đồng, Thạch Thất, Thiên Lộc, Thường Tín, Thuận An, Thư Lâm, Trung Giã, Vật Lại, Vĩnh Thanh, Yên Bài, Yên Lãng, Yên Xuân.

Đối với các vị trí đề xuất trạm sạc trong khu vực Vành đai 1, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Vành đai 1 có 9 phường và các phường đã có văn bản đề xuất theo đề nghị của Sở.

Theo đó, trong khu vực Vành đai 1 có 115 vị trí được đề xuất lắp đặt trạm sạc.

Trong đó, đất giao thông, vỉa hè 33 vị trí; đất công cộng 15 vị trí; đất hỗn hợp 20 vị trí; đất trụ sở 30 vị trí; đất trường học, giáo dục 15 vị trí; vườn hoa 2 vị trí gồm vườn Hoa Phùng Hưng (nút giao Đường Thành - Phùng Hưng - Bát Đàn) và vườn Hoa Cổ Tân (nút giao Tràng Tiền - Trần Quang Khải).

Đối với các vị trí ngoài vành đai 1, các phường khác đã đề xuất 386 vị trí có thể lắp đặt trạm sạc, nhiều phường, xã vẫn chưa có báo cáo.