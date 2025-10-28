Nhân viên bưu điện cùng vợ "ăn chặn" hơn 1,2 tỷ đồng tiền trợ cấp xã hội

Thanh tra tỉnh An Giang vừa công bố kết luận thanh tra về những sai phạm nghiêm trọng trong việc chi trả trợ cấp xã hội tại xã Tân Hiệp (trước đây là xã Thạnh Đông), huyện Tân Hiệp. Theo đó, nhiều nhân viên Bưu điện Tân Hiệp đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt và chi trả sai quy định số tiền lên đến hơn 1,4 tỷ đồng.

Lợi dụng sự thiếu kiểm tra, giám sát để trục lợi

Kết luận thanh tra, được ban hành ngày 28/10, chỉ rõ giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến hết tháng 5/2025, nhiều cá nhân đã câu kết, lợi dụng sự thiếu kiểm tra, giám sát để trục lợi từ ngân sách nhà nước.

Ông Huỳnh Bảo Dương, nhân viên Bưu điện Tân Hiệp, được xác định là người chủ mưu, đã chiếm đoạt hơn 803 triệu đồng của 23 trường hợp từ tháng 8/2016 đến tháng 4/2022. Các thủ đoạn bao gồm giả mạo chữ ký, câu kết với người nhà để lĩnh hộ, và không ghi rõ hồ sơ người chết để tiếp tục nhận tiền.

Đồng phạm tích cực với ông Dương là vợ ông, bà Hồ Thị Bé Tư. Bà Tư đã tiếp tục chiếm đoạt hơn 467 triệu đồng của 22 trường hợp từ tháng 5/2022 đến tháng 2 năm nay, cũng bằng cách giả mạo chữ ký và nhờ người khác lĩnh tiền.

Mạng lưới sai phạm còn mở rộng đến những người thân cận. Bà Huỳnh Hồ Thị Yến, con gái ông Dương và cũng là nhân viên Bưu điện Tân Hiệp, bị xác định thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và không tố giác tội phạm.

Bà Yến biết rõ mẹ mình lĩnh tiền trợ cấp xã hội không đúng đối tượng nhưng đã không báo cáo cơ quan chức năng.

Tương tự, bà Huỳnh Ngọc Quyền, em dâu bà Tư, cũng bị cáo buộc giúp sức khi thừa nhận sử dụng 5 sổ, ký tên khác nhau để lĩnh tiền giùm bà Tư hàng tháng, và cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi không tố giác tội phạm.

Chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra

Ngoài các hành vi chiếm đoạt, đoàn thanh tra còn phát hiện chi sai đối tượng gần 115 triệu đồng. Số tiền này bao gồm chi trả trợ cấp cho 61 trường hợp đang chấp hành hình phạt tù giam, 2 trường hợp hưởng 2 chế độ và 1 trường hợp hưởng trợ cấp ở 2 nơi khác nhau.

Để khắc phục hậu quả, Thanh tra tỉnh kiến nghị Bưu điện Tân Hiệp phải thu hồi nộp ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng, và Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp thu hồi gần 115 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể cùng các cá nhân liên quan, bao gồm cả cán bộ đã nghỉ hưu, thôi việc. Đồng thời, cần chấn chỉnh ngay công tác quản lý đối tượng và quy trình chi trả trợ cấp xã hội.

Với tổng số tiền sai phạm lên tới hơn 1,4 tỷ đồng, toàn bộ hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.