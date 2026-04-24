Nguyên thủ Việt Nam - Hàn Quốc thưởng thức Hát xoan, Nhã nhạc cung đình

Sáng 24/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân tới tham quan Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, di sản văn hóa thế giới, biểu tượng lịch sử nghìn năm của Thủ đô Hà Nội.

Hai nhà lãnh đạo cùng Phu nhân chụp ảnh lưu niệm trước không gian Hoàng thành Thăng Long, ghi dấu khoảnh khắc trang trọng và giàu ý nghĩa.

Trong không khí thân tình, cởi mở, hai nhà lãnh đạo cùng Phu nhân đã nghe giới thiệu về bề dày lịch sử của khu di tích.

Những giá trị khảo cổ học độc đáo cùng hệ thống kiến trúc còn lưu giữ nơi đây đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho vị Nguyên thủ Hàn Quốc.

Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử hơn 1.000 năm của kinh đô Thăng Long - Hà Nội, từng là trung tâm quyền lực qua nhiều triều đại. Năm 2010, di sản được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân chủ trì chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng thành Thăng Long.

Chủ đề chương trình là: "Thăng Long: Linh khí ngàn năm, chiều sâu văn hiến" nhằm tôn vinh chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, đồng thời truyền tải thông điệp về sự tiếp nối của truyền thống, sự giao thoa hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, cũng như tinh thần hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Hai vị Nguyên thủ Việt Nam - Hàn Quốc cùng hai Phu nhân thưởng trà, trao đổi thân mật, xem chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống như Hát Xoan, Nhã nhạc cung đình...

Các vị khách đặc biệt thích thú theo dõi chương trình biểu diễn Nhã nhạc Cung đình Huế - một trong những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam.

Việc tái hiện không gian lễ nghi trình diễn nhạc cung đình xưa thể hiện chiều sâu văn hóa và truyền thống lễ nhạc của Việt Nam, tạo sự tương đồng với truyền thống âm nhạc cung đình của nhiều quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng hai vị Phu nhân chụp ảnh chung với các nghệ sĩ.

Kết thúc chuyến tham quan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly vẫy tay tiễn đoàn xe chở Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân rời khỏi khu di tích Hoàng thành Thăng Long.