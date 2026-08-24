"Mạnh dạn đề xuất bỏ rào cản trong bổ nhiệm chức danh quản lý”

Quan điểm này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra khi chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, sáng 24/8.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Nội vụ, báo cáo tóm tắt đánh giá về chiến lược thu hút, trọng dụng, phát triển nhân tài và đề xuất, kiến nghị giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc bất cập hiện nay, nhất là các ngành lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

Trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, việc hoàn thiện thể chế về thu hút nhân tài đã đạt một số kết quả, song cũng còn những hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TTXVN).

Khẳng định nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phát triển, thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, tập trung vào những ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án và công trình có ý nghĩa quyết định đối với năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Trong đó, người đứng đầu Đảng, Nhà nước nêu quan điểm “không đồng nhất nhân tài với người có bằng cấp cao, học hàm, học vị, chức vụ quản lý hoặc thâm niên công tác”.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thu hút nhân tài phải gắn liền với trọng dụng, giao nhiệm vụ cụ thể; mạnh dạn nghiên cứu đề xuất bỏ những rào cản trong việc bổ nhiệm chức danh quản lý đối với nhân tài.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình, tinh thần phụng sự; nguồn nhân tài bền vững nhất vẫn phải được hình thành từ chính người Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng thu hút nhân tài theo từng ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ chiến lược; coi trọng kết quả, giá trị và tác động thực tế do nhân tài tạo ra…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài (Ảnh: TTXVN).

Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương phải xác định rõ những bài toán lớn cần nhân tài giải quyết, gắn với mục tiêu, sản phẩm, thời hạn, nguồn lực, thẩm quyền và tiêu chí đánh giá. Cùng với đó, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần phân biệt rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm với vi phạm pháp luật, bảo vệ người dám đổi mới nhưng không buông lỏng kỷ luật.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm để mất người giỏi do môi trường làm việc thiếu công bằng

Cùng với mở rộng không gian cống hiến và lưu chuyển nhân tài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng cơ chế thu hút nhân tài quốc tế thực sự cạnh tranh.

Việc nghiên cứu ban hành “Thị thực nhân tài Việt Nam” cũng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở, đi kèm quy trình một cửa, minh bạch và có thời hạn xử lý rõ ràng, giải quyết đồng bộ các thủ tục, chính sách về tiền lương, cư trú, lao động, thuế, nhà ở, y tế, giáo dục và công nhận trình độ cho nhân tài và gia đình.

Nhấn mạnh yêu cầu về đổi mới quản trị, đo lường bằng kết quả và quy rõ trách nhiệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc phát hiện, lựa chọn, bố trí, giao nhiệm vụ và tạo môi trường làm việc cho nhân tài.

Người đứng đầu cũng phải chịu trách nhiệm nếu sử dụng không đúng năng lực, để mất người giỏi do môi trường làm việc yếu kém, thiếu công bằng hoặc có hành vi đố kỵ, cản trở, trù dập.

Song song với đó, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải xử lý nghiêm việc lợi dụng chính sách nhân tài để tuyển dụng không khách quan, nâng khống thành tích, công nhận sai đối tượng hoặc sử dụng ngân sách không hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải xây dựng một hạ tầng quản trị số và hệ thống đánh giá từ “điểm người” sang “đo kết quả tác động”.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, người đứng đầu cũng phải chịu trách nhiệm nếu sử dụng không đúng năng lực, để mất người giỏi do môi trường làm việc yếu kém, thiếu công bằng (Ảnh: TTXVN).

Đặc biệt cần đổi mới hệ thống đánh giá theo hướng đo lường được toàn bộ quá trình chuyển hóa từ nhu cầu nhân tài thành kết quả phát triển: từ xác định nhu cầu, lựa chọn đúng con người, giao nhiệm vụ, tạo ra sản phẩm đến chuyển giao tri thức, năng lực và tiếp tục đóng góp cho tổ chức, cho đất nước.

Một nhiệm vụ quan trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh là xây dựng chương trình đào tạo chuyên biệt cho học sinh, sinh viên có năng khiếu, năng lực nổi trội; đẩy mạnh hợp tác quốc tế thực chất, hiệu quả về công tác nhân tài, nhất là trong các lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục hoàn thiện Đề án theo hướng ngắn gọn, rõ trọng tâm và có đột phá thực chất về thể chế, tổ chức thực hiện.

Mục tiêu cuối cùng, theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, là phải tạo ra những công trình, công nghệ, doanh nghiệp, chính sách và giá trị mới, hình thành đội ngũ đủ sức đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, tự chủ, tạo cơ hội để mọi người Việt Nam có năng lực đều được phát hiện, phát triển và cống hiến.