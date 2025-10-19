Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương từ trần

Cụ Trần Phương (tên thật là Vũ Văn Dung), sinh ngày 1/11/1927 tại xã Xuân Dục, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Đường Hào, tỉnh Hưng Yên).

Cụ Trần Phương là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ); Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ Tài chính).

Cụ Trần Phương (Ảnh: Bộ Công Thương).

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, cụ đã từ trần vào hồi 6h2 phút ngày 18/10/2025 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng cụ Trần Phương sẽ được thông báo sau.