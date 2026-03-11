Cục Hàng không đề xuất điều chỉnh giá trần vé máy bay để phụ thu nhiên liệu

Căng thẳng tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu hàng không tăng cao, nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Cục Hàng không Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Xây dựng một số giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu nhiên liệu bay và hỗ trợ các hãng hàng không duy trì hoạt động khai thác.

Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng, với tính chất phức tạp, chưa xác định thời điểm kết thúc, có thể thấy vận tải hàng không sẽ phải đối mặt với tình hình hết sức khó khăn trong các tháng tới đây do việc tăng giá nhiên liệu, sụt giảm nhu cầu du lịch, giao thương trực tiếp, đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa và việc siết chặt chi tiêu của người dân.

Để ứng phó với việc giá nhiên liệu tăng cao, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu hàng không tiếp tục tìm kiếm nguồn cung mới; đồng thời điều phối hiệu quả tồn kho giữa các kho trong mạng lưới toàn quốc.

Các đơn vị cũng cần làm việc với hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn nhằm tăng khối lượng mua từ nguồn nội địa trong khả năng cho phép.

Đối với các hãng hàng không, Cục Hàng không yêu cầu chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, giảm thiểu thua lỗ và rủi ro mất cân đối dòng tiền theo diễn biến của chiến sự và kịch bản giá nhiên liệu.

Máy bay Boeing 787 hạ cánh xuống sân bay Long Thành (Ảnh: Phước Tuần).

Các hãng cần rà soát kế hoạch khai thác, đặc biệt là các đường bay nội địa theo từng giai đoạn và nhu cầu thực tế của thị trường; đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu để đánh giá nhu cầu sử dụng Jet A-1, bảo đảm sản lượng nạp phù hợp và tăng cường điều phối nguồn cung.

Bên cạnh đó, các hãng hàng không cần tối ưu hóa chi phí, duy trì mạng đường bay và kế hoạch bay hợp lý; đồng thời phối hợp với ngành du lịch nghiên cứu mở mới hoặc tăng tần suất các đường bay tới những thị trường tiềm năng như châu Mỹ, châu Phi, châu Úc, Đông Âu, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Các hãng cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ thanh toán để bảo đảm nguồn lực tài chính cho các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu chuẩn bị nguồn hàng; đồng thời duy trì chất lượng dịch vụ tương xứng với việc tiết giảm chi phí, tăng cường công khai, minh bạch thông tin và chủ động truyền thông, kịp thời giải đáp kiến nghị của hành khách.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cùng các doanh nghiệp tại cảng hàng không như Vân Đồn, Phú Quốc nghiên cứu giảm giá, phí và giãn thời hạn thanh toán cho các hãng hàng không, tương tự giai đoạn dịch Covid-19; đồng thời xây dựng phương án bố trí đậu tàu bay và phục vụ mặt đất trong trường hợp các hãng phải cắt giảm khai thác do thiếu nhiên liệu.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục Hàng không đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các phương án điều hành bay hiệu quả nhằm rút ngắn thời gian bay cho các hãng hàng không.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ triển khai cơ chế miễn trừ đối với việc sử dụng giờ hạ, cất cánh (slot) tại các cảng hàng không cho những hãng bị ảnh hưởng bởi chiến sự tại Trung Đông.

Cục kiến nghị việc miễn 100% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết tháng 5; bổ sung nhiên liệu bay vào danh mục hàng hóa được giảm thuế VAT từ 10% xuống mức phù hợp.

Đối với các bộ, ngành liên quan, Cục Hàng không đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ về thuế, phí; Ngân hàng Nhà nước xem xét tăng hạn mức tín dụng và bảo lãnh L/C cho các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu hàng không nhằm đảm bảo nguồn cung và hỗ trợ các hãng hàng không duy trì hoạt động.

Ngoài ra, Cục Hàng không đề nghị Bộ Công Thương thúc đẩy mở rộng nguồn cung, đồng thời chỉ đạo các nhà máy lọc dầu trong nước như Dung Quất và Nghi Sơn tăng tối đa công suất sản xuất Jet A-1.

Đồng thời, cơ quan này cũng đề xuất xem xét điều chỉnh giá trần vé máy bay nội địa trong trường hợp cần thiết nhằm giúp các hãng hàng không duy trì hoạt động khai thác.