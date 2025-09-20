Người truyền lửa cách mạng

Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ không chỉ là tấm gương về đạo đức cách mạng, sự hy sinh và tận tụy vì nhân dân, mà còn là người truyền lửa, khơi dậy ý chí và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Cụ Lê Quang A bắt tay trao gửi niềm tin, hi vọng đối với thế hệ trẻ (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Học Bác về tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên

Sinh năm 1924, tại vùng quê cách mạng Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, cụ Lê Quang A đã sớm giác ngộ cách mạng.

Năm 1945, khi vừa tròn 21 tuổi, cụ trực tiếp tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Mặt trận Việt Minh, đồng thời tổ chức đội tự vệ thanh niên luyện tập.

Tháng 8/1945, khi Ủy ban Khởi nghĩa huyện Cẩm Xuyên được thành lập, cụ A là một trong 5 người được chỉ định tham gia tổ chức. Cụ cũng là người chỉ huy các tầng lớp nhân dân xã Cẩm Quan đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền.

Cuối tháng 8/1945, UBND cách mạng lâm thời xã Cẩm Quan được thành lập, cụ Lê Quang A được chỉ định làm Chủ tịch.

Tháng 3/1946, cụ vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trở thành đảng viên, trọng trách càng lớn hơn, cụ được giao làm Chủ tịch Ủy ban phòng thủ xã, đồng thời phát triển tổ chức Đảng ở cơ sở, củng cố lực lượng cách mạng.

Từ năm 1946 đến năm 1981, cụ A liên tục giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Chủ tịch Ủy ban hành chính xã; Trưởng ban Tản di cư; Thường vụ Thanh niên Cứu quốc xã Tam Quan (nay là xã Cẩm Quan); Tổng Thư ký Mặt trận Liên Việt Cẩm Xuyên; Trưởng phòng Nghiên cứu Mặt trận Liên Việt Hà Tĩnh; cán bộ chính trị công trường đê La Giang - Đức Thọ; cán bộ tài mậu Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Ủy viên Thường vụ Hội đồng Trọng tài kinh tế Hà Tĩnh, Phó ban Tài mậu Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Tĩnh…

Với cụ Lê Quang A, việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ không phải là những điều cao siêu, mà chính là những công việc cụ thể, thiết thực hàng ngày. Cụ chia sẻ: “Bác dạy chúng ta phải cần, kiệm, liêm, chính. Vậy thì mỗi sáng thức dậy, mình phải tự hỏi mình đã làm được gì để xứng đáng với lời Bác dạy chưa. Từ việc tiết kiệm đến việc nói phải đi đôi với làm”.

Cụ A luôn tâm niệm, người đảng viên phải là người đi đầu, làm gương trong mọi việc, từ việc lớn đến việc nhỏ. Ở cương vị công tác nào, cụ cũng dùng hết tâm và tài phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...

Lúc đảm nhiệm cương vị người chỉ huy ở xã, cụ A đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia kháng chiến, thực hiện chủ trương của Đảng và phong trào của địa phương; vừa trực tiếp tham gia đào hầm, đắp ụ, huấn luyện dân quân tự vệ; thậm chí sẵn sàng chiến đấu nếu quân địch liều lĩnh…

Khi công tác ở Ban Tài mậu Tỉnh ủy, Hội đồng Trọng tài kinh tế tỉnh, làm việc trong bối cảnh kháng chiến ác liệt, điều kiện vật chất thiếu thốn nhưng cụ A vẫn nghiên cứu, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách; đồng thời trực tiếp bố trí nguồn ngân sách, thực hiện chế độ quản lý thu - chi, phân phối nguồn tiền, hàng và thực hiện hàng loạt nhiệm vụ đột xuất phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.

Gương sáng cho thế hệ sau

Từ năm 1981, sau nhiều năm gắn bó với công tác cách mạng, cụ Lê Quang A trở về địa phương và tiếp tục giữ cương vị Trưởng ban Kiểm soát Hợp tác xã Hồng Tiến; đến năm 1987 là Phó trưởng Ban hưu trí xã Cẩm Quan. Đến năm 2002, khi đã 78 tuổi, cụ chính thức nghỉ các chức vụ, trở về là người đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ thôn Chi Quan. Dù tuổi cao, song cụ vẫn giữ cho mình một tinh thần minh mẫn, thường xuyên theo dõi thời sự, chính trị trong và ngoài nước qua các phương tiện thông tin đại chúng. Ở tuổi 100, cụ vẫn đều đặn tham gia sinh hoạt chi bộ, lắng nghe, chia sẻ, nhắc nhở lớp trẻ tiếp bước cha anh.

Với cụ, đảng viên không chỉ là danh xưng mà còn là trách nhiệm và tấm gương. Cụ thường căn dặn con cháu và thế hệ trẻ trong chi bộ: “Mỗi người đảng viên phải là một tấm gương. Tấm gương đó phải sáng, phải trong để dân tin, dân theo. Muốn làm được như vậy, phải học Bác, phải sống đúng với lời Bác dạy”.Câu chuyện đời cụ Lê Quang A – từ chàng thanh niên 21 tuổi vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền, đến người đảng viên hơn 80 năm tuổi Đảng hôm nay – không chỉ là niềm tự hào của quê hương Cẩm Xuyên, mà còn là bài học quý báu cho thế hệ sau.

Dù không còn trực tiếp tham gia công tác, cụ vẫn thường xuyên đến các buổi sinh hoạt chi bộ để chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, những câu chuyện về Bác Hồ và về những ngày tháng gian khổ đấu tranh giành độc lập. Những lời nói mộc mạc, chân thành của cụ đã trở thành động lực mạnh mẽ, thôi thúc các đảng viên trẻ không ngừng phấn đấu, rèn luyện bản thân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành bày tỏ, thế hệ đi sau luôn biết ơn sâu sắc những công lao, đóng góp, cống hiến của đồng chí Lê Quang A. Với bề dày kinh nghiệm trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, thời gian tới, mong đồng chí Lê Quang A tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp ý kiến để xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Không chỉ là người đảng viên kiên trung trao truyền lý tưởng cách mạng, niềm tin cho thế hệ sau, cụ A còn là tấm gương sáng trong giáo dục con cháu. Cụ có 6 người con, 22 người cháu, 29 người chắt và 5 người chút; trong số đó có trên 20 người là đảng viên, có người là Phó giáo sư, Tiến sĩ, giáo viên, bộ đội, công chức, công nhân, nông dân… Dù đang công tác, giữ chức vụ hay đã nghỉ hưu, mỗi người con cháu của cụ A đều sống gương mẫu, nền nếp, phát huy truyền thống văn hóa gia đình và đi đầu trong tham gia các phong trào nơi cư trú.

Ở cụ Lê Quang A hội tụ phẩm chất của một đảng viên kiên trung, một công dân mẫu mực, một người cha, người ông, người cụ đầy trách nhiệm. Hơn 80 năm tuổi Đảng, 101 năm tuổi đời, cụ chính là “ngọn lửa đỏ” lan tỏa niềm tin, lý tưởng cách mạng, để thế hệ hôm nay và mai sau tiếp bước xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp./.