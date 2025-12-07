Người phụ nữ phải vứt bỏ hơn 25 tấn lúa gạo "vì ông trời"

Nửa tháng sau trận mưa lũ lịch sử, bà Phan Thị Kim Hoa (trú tại khu phố Phú Bình, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại ngày 20/11, thời điểm nước lũ dâng cuồn cuộn đổ vào nhà.

Bà kể, từ ngày 18 đến 20/11, khu vực nhà bà Hoa liên tục bị ngập ba lần. Tuy nhiên, trận lũ ngày 20/11 được xem là “kinh hoàng nhất từ trước đến nay”.

Số lúa bị ngập nước đã được bà Hoa vứt bỏ, phần còn lại bà cũng lo bị hư hỏng do nửa tháng trời ẩm thấp, không có nắng (Ảnh: Trung Thi).

“Nước lên rất nhanh, chỉ trong vài giờ đã vượt 1m, buộc vợ chồng tôi phải bỏ lại toàn bộ tài sản để chạy sang nhà hàng xóm có tầng lầu trú tránh. Không chạy là dễ mất mạng”, bà Hoa nói.

Nước rút, trở về nhà, cảnh tượng hoang tàn khiến bà choáng váng khi tivi, tủ lạnh, máy giặt, quần áo… đều phủ đầy bùn non và hư hỏng nặng. Kho lúa trị giá 500 triệu đồng của gia đình bà bị ngập quá nửa, còn 3 tấn gạo cũng không thể cứu vãn.

Bà cho biết, ba trận lũ lụt liên tiếp khiến bà và hàng trăm hộ dân trong vùng kiệt quệ cả sức lực lẫn tinh thần. Thời tiết những ngày sau đó âm u, lúc mưa lúc nắng khiến việc phơi lúa gần như bất khả thi. Không có chỗ phơi, trong khi lúa và gạo bị ngâm trong bao lớn bắt đầu úng, mốc, bốc mùi nồng nặc.

Biết không thể cứu vãn, bà đưa số gạo hư hỏng ra ven đường chờ xe rác thu gom. Thấy gạo, nhiều đàn bò kéo đến, cọ rách bao để ăn.

Lúa bị mốc đen, hư hỏng do ngập nước nhiều ngày (Ảnh: Trung Thi).

Với 450 bao lúa bị ngập, tổng cộng hơn 22 tấn, bà Hoa cũng cho không để người dân khuân vác mang đi nơi khác nhằm tránh gây mùi. Bà ước tính riêng số thóc, gạo hư hại đã khiến gia đình thiệt hại gần 300 triệu đồng.

“300 triệu đồng này hai vợ chồng tôi dành dụm mấy năm trời mới có được. Nay gần như mất trắng”, bà Hoa nói.

Bà Hoa lo ngại hàng chục tấn lúa còn lại tiếp tục bị ẩm mốc vì trời không có nắng. Mặt khác, nhà ai cũng bị ngập và đều dốc sức dọn dẹp nên việc tìm nhân công phơi lúa vô cùng khó khăn.

“Tôi trả 500.000 đồng một ngày mà vẫn không tìm được người làm. Ai cũng bận khắc phục nhà cửa sau lũ. Với số lúa hàng chục tấn này, một hai người trong gia đình tôi không thể làm xuể”, bà nói.

Thời tiết ở Khánh Hòa nửa tháng nay liên tục có mưa và mây mù, khiến nhiều khu dân cư rơi vào tình trạng ngập úng, ẩm ướt (Ảnh: Trung Thi).

Không chỉ gia đình bà Hoa, nhiều hộ tại tổ dân phố Phú Bình cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Gia đình anh Lê Minh Hoàng (52 tuổi) mất trắng 3 tấn lúa giống trị giá hàng chục triệu đồng. Số lúa này được anh tích trữ để gieo hơn 5ha ruộng trong vụ Đông - Xuân sắp tới. Tuy nhiên, nước lũ dâng cao gần 2m đã nhấn chìm toàn bộ, khiến lúa úng, hư hỏng và phải cho gà ăn.

Anh Hoàng mong nhà nước sớm hỗ trợ giống lúa và sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng để người dân kịp chuẩn bị vụ mới. Theo lịch gieo sạ, khoảng 15 ngày nữa sẽ vào mùa, nhưng hiện anh không biết mua lúa giống ở đâu.

Ông Nguyễn Kim Huy, Tổ trưởng Tổ dân phố Phú Bình, xác nhận thiệt hại của các hộ trên và cho biết gia đình bà Hoa còn mất thêm một đàn gà với số lượng lớn. Tổ dân phố đã lập danh sách gửi UBND phường Tây Nha Trang đề nghị xem xét hỗ trợ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.