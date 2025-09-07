Người bán vé số tử vong trên đường mưu sinh ở TPHCM

Sáng 7/9, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông bán vé số tử vong trên đường.

Người đàn ông tử vong trên đường Phạm Văn Đồng (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hơn 7h cùng ngày, ông N.V.Q. (70 tuổi, ngụ TPHCM) lái chiếc xe điện 3 bánh đi bán vé số trên đường Phạm Văn Đồng, theo hướng cầu Bình Lợi đi cầu vượt Linh Xuân.

Khi ông Q. đến trước địa chỉ 1190 đường Phạm Văn Đồng, phường Thủ Đức (trước đây là phường Linh Đông, TP Thủ Đức), ông Q. dừng xe và có những biểu hiện bất thường.

Người đi đường phát hiện vụ việc đã lại kiểm tra và tiến hành sơ cứu, nhưng ông Q. đã tử vong trên chiếc xe.

Nhận tin báo, công an đến trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, điều tra vụ việc.

Ông Q. hành nghề bán vé số ở khu vực TP Thủ Đức cũ, do bị tật nên ông đi xe 3 bánh.