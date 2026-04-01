Ngồi trên đường ray, một người bị tàu hỏa tông chết ở TPHCM

Ngày 29/4, Công an TPHCM đang tìm thân nhân của người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong.

Khoảng 22h ngày 28/4, đoàn tàu hỏa chạy hướng Nam - Bắc, khi vừa qua khỏi giao lộ Hiệp Bình khoảng 100m (phường Hiệp Bình), tông vào người đàn ông ngồi trên đường ray.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Vụ va chạm làm nạn nhân văng qua một bên, tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, đoàn tàu dừng vài phút để người lái tàu trình báo cơ quan chức năng rồi tiếp tục hành trình.

Công an TPHCM đã đến khám nghiệm hiện trường, chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Nạn nhân khoảng 35-40 tuổi, có râu quai nón, mặc áo thun màu xám, quần dài và không có giấy tờ tuỳ thân.