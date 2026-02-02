Bộ trưởng Bộ Công an: Đặc biệt coi trọng công tác an ninh cho cuộc bầu cử

Sáng 2/2, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đã kiểm tra thực tế, làm việc với lãnh đạo thành phố Huế.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm của thành phố Huế trong công tác chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt quan trọng sắp tới.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại thành phố Huế (Ảnh: Ngọc Minh).

Đại tướng nhận định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai bầu cử tại thành phố Huế được thực hiện sớm, bài bản, đúng quy trình, bảo đảm tiến độ, dân chủ, công khai và đúng quy định của pháp luật.

Ông yêu cầu thành phố tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; tránh phát sinh điểm nóng, không để các thế lực xấu lợi dụng vấn đề bầu cử để xuyên tạc, kích động, gây mất ổn định tình hình.

Bộ trưởng Bộ Công an lưu ý thành phố Huế cần đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối cho sự kiện quan trọng này, nhất là trong ngày bầu cử 15/3.

Thành phố cần chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng phương án xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống phát sinh, tạo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Ông yêu cầu đoàn giám sát tổng hợp các kiến nghị của địa phương để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với thành phố Huế (Ảnh: Ngọc Minh).

Theo ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn đã được triển khai sớm, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật.

Đến nay, thành phố Huế đã thành lập các Ban Chỉ đạo, Ủy ban, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng quy định.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế cũng đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, giới thiệu danh sách 18 người ứng cử, trong đó có 3 người do Trung ương giới thiệu để bầu 9 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị đã giới thiệu 94 người ứng cử để bầu ra 53 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2026-2031.

Các xã, phường tại thành phố Huế đã hoàn thành hiệp thương lần thứ nhất, giới thiệu 1.524 người ứng cử để bầu 804 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và đoàn công tác tặng quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hưng Lộc, thành phố Huế (Ảnh: Ngọc Minh).

Theo ông Tài, thành phố Huế đã ấn định 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 14 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và 228 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Toàn thành phố dự kiến có 768 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 11 khu vực bỏ phiếu riêng dành cho lực lượng vũ trang và các trường đại học.

Về danh sách cử tri, toàn thành phố có 1.054.742 người và sẽ được niêm yết công khai theo đúng quy định.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Huế kiến nghị Trung ương sớm quyết định tổng biên chế và khung biên chế cấp xã; quan tâm đầu tư trang thiết bị, phân bổ kinh phí và tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác bầu cử.

Cùng ngày, đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khảo sát thực tế điểm bầu cử ở phường Thuận Hoá, đồng thời trao 100 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Huế.