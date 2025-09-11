Ngăn chặn các cuộc tấn công mạng vào hệ thống thông tin cơ mật quốc gia

Chiều 11/9, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam (12/9/1945-12/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ khẳng định, cách đây 80 năm, trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, ngày 12/9/1945, Ban Mật mã quân sự - tổ chức mật mã đầu tiên, tiền thân của ngành Cơ yếu Việt Nam ngày nay được thành lập.

Ban Mật mã quân sự đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy, quản lý của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc mặc dù phải làm việc trong điều kiện chiến tranh ác liệt, cơ sở vật chất thiếu thốn nhưng ngành Cơ yếu Việt Nam và Ban Cơ yếu Chính phủ luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, nghiên cứu, cải tiến,...

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc kế thừa, phát huy truyền thống, kinh nghiệm trong các cuộc kháng chiến, ngành Cơ yếu Việt Nam và Ban Cơ yếu Chính phủ đã tích cực nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về lĩnh vực bảo mật, an toàn thông tin.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ (Ảnh: Việt Trung).

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước,… các thế hệ cán bộ, nhân viên, người lao động ngành Cơ yếu Việt Nam và Ban Cơ yếu Chính phủ đã thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang nhiệt liệt biểu dương những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của ngành Cơ yếu Việt Nam và Ban Cơ yếu Chính phủ.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị ngành Cơ yếu Việt Nam và Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về cơ yếu và bảo vệ Tổ quốc.

Ngành Cơ yếu Việt Nam và Ban Cơ yếu Chính phủ cần tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác cơ yếu; nghiên cứu, đề xuất đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thiện cơ chế quản lý bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất; phối hợp giám sát an toàn thông tin mạng, quản lý mật mã dân sự.

Cùng với chủ động phát hiện sớm, cảnh báo, ngăn chặn và kịp thời xử lý các cuộc tấn công mạng vào hệ thống thông tin cơ mật quốc gia, không để bị động, bất ngờ, cần chú trọng duy trì hệ thống mật mã quốc gia hoạt động ổn định, thông suốt, bí mật, an toàn, chính xác, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang trong mọi tình huống.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong hoạt động cơ yếu; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa hạ tầng cơ sở mật mã đồng bộ với hạ tầng công nghệ thông tin - viễn thông quốc gia.

Nghiên cứu, làm chủ khoa học công nghệ mật mã tiên tiến, hiện đại, các công nghệ bảo mật chiến lược; triển khai bảo mật cho các hệ thống thông tin, công nghệ thông tin, vũ khí, khí tài quân sự, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu.