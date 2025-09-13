Nga chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc, vaccine thế hệ mới cho Việt Nam

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko và Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan.

Ông Konstantin Gorodnitsky, Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty Medsintez tại Việt Nam và bà Trần Thị Hồng Thủy, Giám đốc Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC ký kết hợp tác dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko và Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan (Ảnh: Phạm Giang).

Trước đó, vào tháng 5, tại Thủ đô Moscow, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Nga Putin và Tổng Bí thư Tô Lâm, 2 bộ trưởng đã ký kết hợp tác và cùng chứng kiến VNVC ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) - là đại diện cao nhất của các cơ quan nghiên cứu, sản xuất dược phẩm của Nga cũng như các cơ quan y tế khác.

Công ty Vaccine VNVC và Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) trao đổi văn kiện hợp tác trước sự chứng kiến của Tổng thống Nga Putin và Tổng Bí thư Tô Lâm (Ảnh: Hoàng Thống Nhất).

Chỉ sau 5 tháng, VNVC đã tiến tới thỏa thuận chuyển giao công nghệ toàn diện với Medsintez - công ty dược phẩm lớn của Nga, nhằm sớm đưa về Việt Nam sản xuất các thuốc sinh học tiên tiến hàng đầu thế giới của Nga, điều trị các bệnh tiểu đường, béo phì, bệnh lý mạch máu, bệnh do virus, đặc biệt là điều trị sốt xuất huyết.

Ngay sau ký kết, Medsintez và VNVC sẽ tiến hành các bước chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc sinh học tiên tiến của Medsintez tại Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC, hợp tác nghiên cứu phát triển và nghiên cứu lâm sàng các loại thuốc và vaccine mới, phân phối các sản phẩm dược phẩm chất lượng cao của Medsintez tại Việt Nam và các quốc gia ASEAN.

Dự kiến trong thời gian tới, nhiều danh mục thuốc sinh học tiên tiến của Medsintez sẽ được chuyển giao sản xuất tại Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC với các tiêu chuẩn quốc tế cao cấp, như Albumin tái tổ hợp, Insulin tái tổ hợp, bút tiêm Insulin dùng một lần và tái sử dụng, thuốc điều trị đái tháo đường (liraglutide, semaglutide), thuốc chống đông máu Heparin (phòng và điều trị các biến chứng huyết khối gây tắc mạch máu dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi), thuốc kháng virus Triazavirin, hormone kích thích nang trứng (ứng dụng trong điều trị vô sinh)...

Hai bên sẽ trao đổi về việc phối hợp nghiên cứu lâm sàng thuốc kháng virus Triazavirin trong điều trị sốt xuất huyết Dengue, căn bệnh gây hàng trăm nghìn ca mắc và hàng chục ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam. Triazavirin là thuốc được Bộ Y tế Liên Bang Nga khuyến cáo sử dụng cho cả mục đích phòng ngừa và điều trị Covid-19, đồng thời được đánh giá có triển vọng mở rộng điều trị các bệnh do virus.

VNVC có hệ thống gần 240 trung tâm tiêm chủng trên khắp cả nước, phục vụ hàng chục triệu liều vaccine chất lượng cao, bảo vệ sức khỏe cho trẻ em và người lớn trong suốt gần 10 năm qua (Ảnh: Mộc Thảo).

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko cho biết, Nga đã cung cấp nhiều công nghệ điều trị từ ung bướu, ghép tạng đến phát triển hệ thống y tế hiện đại cho thế giới. Trong đại dịch Covid-19, Nga hỗ trợ thuốc, chuyên gia và vaccine Sputnik cho gần 70 quốc gia.

“Tôi tin rằng, sự kiện hợp tác giữa Việt Nam và Nga trong ngành y tế là con đường đổi mới, cùng có lợi, hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng ngành y tế”, ông Mikhail Murashko nói.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan thay mặt Bộ Y tế và người dân Việt Nam cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ và Bộ Y tế Nga trong đào tạo bác sĩ, cung cấp thuốc men, vaccine, kỹ thuật hiện đại và xây dựng cơ sở y tế; đồng thời bày tỏ vui mừng khi chứng kiến hợp tác y tế Việt - Nga mở ra nhiều chương trình thiết thực, đặc biệt trong điều trị ung thư, sản xuất thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế, những nhu cầu cấp bách của cả hai nước và toàn cầu.

Có mặt tại buổi ký kết, ông Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) cho biết, với đội ngũ chuyên gia và hạ tầng hiện đại từ Hệ thống Y tế Tâm Anh - VNVC, Việt Nam có nền tảng vững chắc để tiếp nhận, làm chủ các công nghệ y tế tiên tiến trong nghiên cứu, sản xuất vaccine và thuốc, phục vụ sức khỏe người dân.

Dự kiến, cuối năm 2027, Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC bắt đầu sản xuất các vaccine thế hệ mới và thuốc sinh học tiên tiến của nhiều quốc gia trên thế giới ngay tại Việt Nam.

Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC đặt tại Tây Ninh áp dụng tiêu chuẩn quốc tế GMP của WHO, EU (châu Âu), FDA (Mỹ), có tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.000 tỷ đồng (Ảnh: Hải Nam).

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC cho biết, hợp tác với Medsintez là một trong nhiều hợp tác chuyên sâu mà VNVC cũng như các thành viên trong hệ sinh thái là Viện nghiên cứu và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ ký kết với các viện nghiên cứu, các bệnh viện và hãng dược phẩm lớn của Nga.

“Các hợp tác này đồng bộ với mục tiêu mở rộng hợp tác quốc tế sâu rộng của chúng tôi với trung tâm y học lớn trên thế giới nhằm tiếp cận sớm thuốc, vaccine và công nghệ khám chữa bệnh, phòng bệnh mới, phục vụ người dân Việt Nam và du khách quốc tế khám chữa bệnh tại Việt Nam”, ông Ngô Chí Dũng chia sẻ.