Nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nam Phi lên Đối tác chiến lược trong năm nay

Chiều 23/10, tại cuộc hội kiến Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định hai nước luôn là bạn bè tốt, đối tác tốt, luôn ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau và vui mừng khi cả hai nước hiện đều có vai trò và vị thế đang gia tăng trên trường quốc tế.

Thủ tướng cho rằng hai nước có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển và dư địa, tiềm năng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế sáng tạo, năng lượng tái tạo, truyền thông, chống biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (Ảnh: Nhật Bắc).

Thủ tướng đề nghị Nam Phi ủng hộ Việt Nam sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với Liên minh thuế quan Nam phần châu Phi (SACU).

Cảm ơn lời mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025 của Tổng thống Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực cho thành công chung của sự kiện quan trọng này.

Tại cuộc làm việc, Tổng thống Nam Phi khẳng định Việt Nam là bạn bè gần gũi, thân thiết, đối tác tin cậy của Nam Phi tại khu vực châu Á, đồng thời đánh giá cao mô hình phát triển hiệu quả và đường lối đối ngoại rộng mở, tích cực và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế của Việt Nam.

Tổng thống Cyril Ramaphosa cho rằng hai nước có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển, cùng nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Tổng thống Nam Phi mong muốn hai bên tăng cường kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực khai khoáng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp, ô tô điện, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hàng hải...

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (Ảnh: Nhật Bắc).

Hai bên nhất trí thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa, sản phẩm của mỗi bên và tích cực đàm phán, sớm ký kết thêm các văn kiện hợp tác quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại, hợp tác đầu tư giữa hai nước như Hiệp định tương trợ tư pháp, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông...

Hai nhà lãnh đạo nhất trí sớm hoàn tất các thủ tục nội bộ để nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược ngay trong năm 2025, đưa quan hệ Việt Nam - Nam Phi trở thành quan hệ kiểu mẫu của hợp tác giữa các nước phương Nam.

Về hợp tác đa phương, hai bên nhất trí cần tăng cường phối hợp, ủng hộ lập trường của nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, cùng nhau thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác Nam - Nam, đóng góp cho duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác tại mỗi khu vực và trên thế giới.