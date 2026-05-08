Tài xế taxi bị phạt 19 triệu đồng vì vượt đèn đỏ ở Hà Nội

Tối 8/5, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 10 vừa lập biên bản xử phạt với anh T.V.C. (SN 1988, ở Hà Nội), do có hành vi điều khiển ô tô vượt đèn đỏ.

Tài xế C. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Với vi phạm trên, tài xế C. bị xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo cảnh sát, vào ngày 25/4, người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 21B địa phận phường Phú Lương, TP Hà Nội, phát hiện xe taxi công nghệ mang BKS 29E-598.xx có hành vi vượt đèn đỏ. Người dân đã ghi hình sự việc và gửi tới lực lượng CSGT.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 10 đã xác minh, mời tài xế vi phạm lên trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, anh C. thừa nhận vào sáng 25/4 đã điều khiển xe taxi rồi vượt đèn đỏ tại nút giao tại phố Xốm, đúng như nội dung phản ánh của người dân.