Xác minh clip người đàn ông mở cửa ô tô làm ngã người đi xe máy

Ngày 8/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mở cửa ô tô bất ngờ khiến một người đi xe máy bị ngã ra đường.

Theo người đăng tải đoạn clip, sự việc xảy ra vào lúc 7h45 ngày 7/5, tại đoạn trước số nhà 777 đường Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ cũ, TP Hà Nội). Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã ra đường, nạn nhân bị đứt gân chân và phải mổ cấp cứu.

"Tuy nhiên, điều khiến gia đình bức xúc là phía chủ ô tô đang có thái độ thách thức, đổ lỗi ngược nên gia đình muốn hỏi trường hợp này cần xử lý như nào cho đúng pháp luật", người đăng tải đoạn clip nêu.

Hình ảnh người đàn ông mở cửa ô tô khiến một phụ nữ ngã ra đường, bị thương (Ảnh: Cắt từ clip).

Từ hình ảnh clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, chiếc ô tô con màu trắng dừng đỗ ven đường để một người đàn ông lấy hàng từ cốp xe. Sau đó, một người đàn ông khác bất ngờ mở cửa xe rồi đi ra, đúng lúc này, cánh cửa ô tô va vào một phụ nữ đang điều khiển xe máy, khiến nữ nạn nhân ngã văng xuống đường.

"Chúng tôi chưa nhận được trình báo từ phía nạn nhân. Tuy nhiên qua hình ảnh clip phản ánh trên mạng xã hội, đơn vị sẽ vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm sự việc", vị đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 thông tin.