Nam thanh niên ngã văng vào làn ô tô, bị xe đầu kéo cán tử vong ở TPHCM

Ngày 26/8, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, gần 7h cùng ngày, anh T.G.H. (20 tuổi, ngụ TP Đồng Nai) lái xe máy chạy trong làn hỗn hợp trên đường Nguyễn Thị Định, theo hướng phà Cát Lái đi đường Mai Chí Thọ. Khi còn các nút giao Mỹ Thủy khoảng 400m (phường Cát Lái), chiếc xe máy bất ngờ trượt ngã.

Sự cố khiến anh H. văng vào làn đường dành cho ô tô. Đúng thời điểm này, nam tài xế lái xe đầu kéo container chạy cùng chiều trong làn ô tô đã cán trúng khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội CSGT Cát Lái (PC08, Công an TPHCM) đến hiện trường phối hợp cùng Công an phường Cát Lái trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, điều tra nguyên nhân.

Tại hiện trường, chiếc xe máy ngã bên làn hỗn hợp, thi thể nạn nhân nằm sau đuôi xe đầu kéo container. Hai làn đường được ngăn bằng dải phân cách bê tông.

Thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân vừa đi phà Cát Lái từ Đồng Nai sang TPHCM để đến nơi làm việc.