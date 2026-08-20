Ô tô tải tông 2 xe máy, một người tử vong ở TPHCM

Đến 9h ngày 20/8, Công an TPHCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân ô tô tải tông 2 xe máy làm 3 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 cùng ngày, tài xế T.Đ.C. (30 tuổi, quê Nghệ An) lái chiếc xe tải cẩu mang biển số 51M-396.xx chở cọc bê tông, chạy trên quốc lộ 13, theo hướng ngã tư Hòa Lân đi Thủ Dầu Một.

Khi đến điểm giao với đường Hồ Văn Mên (đoạn cầu vượt Vành đai 3, phường Thuận Giao), phương tiện bất ngờ tông trúng một số xe máy đang chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn làm anh L.V.H. (36 tuổi, quê Lâm Đồng) đi xe máy biển số 86B8-506.xx tử vong tại chỗ. Một đôi nam nữ đi trên xe máy biển số 50AF-733.xx bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhận tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (PC08, Công an TPHCM) đến hiện trường, phối hợp cùng Công an phường Thuận Giao điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.