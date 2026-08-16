Nam thanh niên gặp tai nạn, gia đình tá hỏa tìm 3 dây chuyền và 2 lắc vàng

Ngày 16/8, người thân anh Nguyễn Văn Hùng (26 tuổi, quê khu vực huyện Hương Sơn cũ, tỉnh Hà Tĩnh) nhờ các phương tiện thông tin đại chúng mong tìm lại số vàng được cho bị đánh rơi sau một vụ tai nạn giao thông.

Người thân anh Hùng đi tìm số vàng nghi bị đánh rơi (Ảnh: Hương Sơn).

Khoảng 8h40 cùng ngày, anh Hùng đi xe từ xã Hương Sơn về khu vực xã Sơn Giang. Khi lưu thông trên quốc lộ 8C, anh gặp tai nạn và ngã xuống ruộng bên đường. Người dân sau đó hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh.

Theo người thân, thời điểm gặp nạn, anh Hùng mang theo chiếc túi đựng 3 dây chuyền và 2 lắc tay vàng. Gia đình nghi số tài sản này có thể bị rơi tại hiện trường.

Họ quay lại khu vực xảy ra tai nạn để tìm kiếm nhưng chưa thấy. Do đó, người thân nhờ đăng tải thông tin, mong người nhặt được số tài sản trên liên hệ và trao trả.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại úy Nguyễn Hương Trung, Trưởng Công an xã Sơn Giang, cho biết lực lượng của đơn vị đã vào cuộc xác minh vụ việc.