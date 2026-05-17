Cướp dây chuyền vàng rồi quay lại dọa nạn nhân

Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Chúc (25 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, Gia Lai) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trưa 10/5, bà T.T.K.H. (56 tuổi, trú tại xã Tuy Phước, Gia Lai) điều khiển xe đạp điện lưu thông qua thôn Trung Tín 2, xã Tuy Phước bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển mô tô áp sát từ phía sau, giật sợi dây chuyền vàng tây nặng 3 chỉ, trị giá khoảng 33 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Chúc bị bắt giữ sau khi giật dây chuyền vàng của một phụ nữ ở Gia Lai (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Cú giật mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường. Trong lúc gây án, phần mặt dây chuyền bị đứt và rơi tại hiện trường. Thay vì bỏ chạy, đối tượng quay đầu xe lại đe dọa, buộc nạn nhân giao nộp phần mặt dây chuyền còn lại. Tuy nhiên, do nạn nhân tri hô nên đối tượng tăng ga bỏ trốn về hướng Quy Nhơn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp công an các địa phương triển khai truy xét và nhanh chóng xác định Nguyễn Ngọc Chúc là nghi phạm gây án.

Qua xác minh, công an xác định Chúc lẩn trốn tại khu chung cư ở phường Quy Nhơn Đông và tìm cách rời địa bàn để vào các tỉnh phía Nam.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật trong vụ cướp giật (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Khi phát hiện đối tượng di chuyển trên xe khách liên tỉnh hướng sang Đắk Lắk, lực lượng chức năng phối hợp chốt chặn, bắt giữ Chúc khi xe đi qua xã Cuôr Đăng.

Tại cơ quan công an, Chúc khai do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Sau khi lấy được dây chuyền vàng, đối tượng mang bán tại một tiệm vàng ở phường Quy Nhơn, lấy 18 triệu đồng tiêu xài cá nhân.