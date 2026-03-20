Nam thanh niên bị xử phạt hơn 60 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Ngày 20/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định xử phạt hành chính 62,5 triệu đồng đối với công dân V.H.S. (SN 2002, trú tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí) do không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Hôm 5/3, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026. Tuy nhiên, nam thanh niên S. vắng mặt.

Căn cứ khoản 3, Điều 10, Nghị định số 218/2025/NĐ-CP ngày 5/8/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định xử phạt công dân này số tiền trên.

Theo quyết định, công dân này phải nghiêm chỉnh chấp hành và quá thời hạn quy định, nếu không tự nguyện thực hiện sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Năm 2026, Hà Tĩnh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.690 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 290 người thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.