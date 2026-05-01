Nam sinh viên tử vong khi tắm suối, công an vào cuộc điều tra

Ngày 1/5, lãnh đạo phường An Nhơn Đông (Gia Lai) xác nhận em P.Q.B. (19 tuổi, trú tổ dân phố Cẩm Văn, sinh viên năm nhất Trường Đại học Quy Nhơn) tử vong khi tắm suối tại Khu du lịch sinh thái Hầm Hô, xã Bình Phú.

Khu vực nơi nam sinh viên bị đuối nước, dẫn đến tử vong (Ảnh: Tây Sơn).

Theo thông tin ban đầu, ngày 30/4, một nhóm thanh niên ở khu vực An Nhơn (Gia Lai) rủ nhau đến khu du lịch sinh thái Hầm Hô, xã Bình Phú để vui chơi dịp nghỉ lễ.

Khoảng 13h cùng ngày, trong lúc tắm suối, em B. cùng một người bạn trượt chân xuống khu vực nước sâu. Lực lượng cứu hộ kịp thời đưa người bạn lên bờ an toàn, nhưng em B. không qua khỏi.

Qua ghi nhận, tại vị trí nam sinh viên gặp nạn, đơn vị quản lý khu du lịch đã đặt biển báo cấm tắm do nước sâu, nguy hiểm. Sau vụ việc, cơ quan chức năng địa phương cảnh báo du khách tuân thủ hướng dẫn của khu du lịch.