Người đàn ông ở Hà Nội mất tích sau nỗ lực cứu con trai bị sóng biển cuốn

Chiều 1/5, chính quyền xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng công an, quân đội và người dân đang triển khai tìm kiếm một du khách bị mất tích khi đi tắm biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, anh H.H.N. (SN 1980, trú tại phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội) cùng 2 con là D.H.C.P. (SN 2012) và D.H.P. (SN 2015) xuống tắm tại khu vực biển thôn Thái Lai, xã Vĩnh Hoàng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: Nhật Anh).

Trong lúc tắm biển, cháu D.H.P. bị sóng cuốn ra xa bờ. Phát hiện sự việc, anh N. bơi ra cứu. Mặc dù đẩy được cháu nhỏ vào bờ an toàn nhưng anh N. lại mất tích.

Lực lượng chức năng đang huy động phương tiện, nhân lực tổ chức tìm kiếm tung tích anh N.. Đến 16h ngày 1/5, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và du khách nâng cao cảnh giác khi tắm biển, đặc biệt tại những khu vực không có lực lượng cứu hộ ứng trực.