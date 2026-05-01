Cứu 4 du khách Hà Nội bị sóng cuốn khi tắm biển Quảng Trị

Chiều 1/5, lãnh đạo UBND xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị thông tin lực lượng chức năng và người dân đã cứu kịp thời 4 du khách bị sóng cuốn trôi trong lúc tắm biển.

Khoảng 11h cùng ngày, nhóm du khách Hà Nội đang tắm tại bãi biển Cửa Tùng, xã Cửa Tùng, có 4 người bất ngờ bị dòng xoáy cuốn ra cách bờ 30-40m.

Nhân viên cứu hộ bãi tắm (bên phải) và 3 du khách được cứu (Ảnh: Thanh Thủy).

Phát hiện sự việc, ban quản lý bãi tắm và người dân nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ và đưa được các nạn nhân vào bờ an toàn, trong đó có 3 người đàn ông và một em nhỏ.

Anh Hoàng Văn Đức, thành viên Ban Quản lý bãi tắm Cửa Tùng, cho biết quá trình cứu nạn gặp nhiều khó khăn do sóng lớn, dòng xoáy mạnh liên tục cuốn người ra xa bờ. Lực lượng cứu hộ phải vật lộn trong thời gian dài mới tiếp cận, đưa được các nạn nhân vào bờ.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng, thông tin chính quyền địa phương sẽ biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của các cá nhân tham gia cứu hộ. Chính quyền cũng khuyến cáo người dân và du khách cần tuân thủ các quy định an toàn khi tắm biển, đặc biệt trong điều kiện thời tiết có sóng lớn, dòng chảy phức tạp.