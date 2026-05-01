Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đi bơi sau bữa nhậu

Ngày 1/5, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể ông N.L. và bàn giao cho gia đình đưa về nhà tổ chức an táng.

Việc tìm kiếm ông L. được triển khai từ chiều 30/4 với sự tham gia của lực lượng công an, quân sự, nhiều ngư dân địa phương làm nghề lặn biển cũng tích cực hỗ trợ. Đến khoảng 10h ngày 1/5, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể ông L. tại khu vực sâu nhất giữa đập Hòa Lang.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể ông L. tại đập Hòa Lang (Ảnh: Người dân cung cấp).

Như Dân trí phản ánh, sáng 30/4, ông N.L. (52 tuổi, trú tại xã Vạn Tường) cùng nhóm bạn đến đập Hòa Lang chơi và tổ chức nhậu. Khoảng 15h cùng ngày, ông L. nói với nhóm bạn là cảm thấy nóng nên muốn xuống nước để bơi. Ban đầu, người đàn ông chỉ bơi gần bờ nhưng sau đó lại bơi qua bên kia đập nước.

Ông L. bơi được một lúc thì đuối sức và chìm dần. Nhóm bạn đi cùng phát hiện sự việc nhưng do đã sử dụng rượu bia trong khi đập nước quá rộng và sâu, nên không thể ứng cứu.