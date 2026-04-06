Nam sinh trường chuyên đi tắm biển rồi bị sóng cuốn trôi

Tối 5/4, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm một học sinh mất tích khi tắm biển Quy Nhơn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, nhóm học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đến phường Quy Nhơn thi đánh giá năng lực. Sau khi hoàn tất bài thi, nhóm học sinh đã rủ nhau đi tắm biển.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nam sinh mất tích khi tắm biển Quy Nhơn (Ảnh: Đội SOS 115 Bình Định).

Trong lúc tắm, 2 nam sinh là N.N.H. và H.Đ.A.H. (cùng 18 tuổi) không may bị nước biển cuốn trôi.

Phát hiện một số học sinh bị nước cuốn trôi, người dân gần đó đã kịp thời cứu giúp, đưa em N.N.H. lên bờ và chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định. Riêng em H.Đ.A.H. bị sóng đánh trôi dạt.

Lực lượng chức năng phường Quy Nhơn đang phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tích cực tìm kiếm. Tuy nhiên, do biển động, sóng lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.