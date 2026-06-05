Nam sinh lớp 11 đuối nước ở hồ Linh Đàm

Ngày 5/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND phường Hoàng Liệt (TP Hà Nội) cho biết, khoảng 7h cùng ngày, tại khu vực hồ Linh Đàm xảy ra vụ việc một nam sinh đuối nước thương tâm.

Khu vực hồ Linh Đàm - nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Cẩm Tú).

Sau khi nhận tin báo, chính quyền phối hợp với các đơn vị chức năng cử cán bộ tới hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Tới khoảng 10h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy. Qua xác định ban đầu, nạn nhân là nam giới, đang học lớp 11.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.