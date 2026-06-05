Tìm thấy thi thể nữ du khách trẻ rơi xuống thác Rồng ở Lào Cai

Ngày 5/6, UBND xã Tả Van (tỉnh Lào Cai) thông tin, vào khoảng 8h cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ du khách H.H.L. (SN 2004, ở tỉnh Lào Cai) sau nhiều ngày mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nữ du khách (Ảnh: Truyền hình Sa Pa).

Trước đó, khoảng 18h ngày 2/6, UBND xã Tả Van nhận được tin báo từ người dân về việc một du khách bị trượt chân ngã xuống khu vực thác Rồng, suối Nà Háng, thuộc xã Tả Van.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Tả Van đã chỉ đạo công an xã chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã huy động hơn 70 cán bộ, chiến sĩ, dân quân, khẩn trương tìm kiếm cứu nạn.

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, đến sáng 5/6, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Ngay sau đó, lực lượng chức năng hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao thi thể cho gia đình đưa về quê nhà để lo hậu sự.