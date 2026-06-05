Phát hiện thi thể nam giới trên bãi biển
(Dân trí) - Phát hiện thi thể nam giới nằm ở bãi biển, người dân tại tỉnh Quảng Trị đã trình báo chính quyền và cơ quan chức năng để làm rõ.
Sáng 5/6, lãnh đạo UBND xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết thi thể được người dân địa phương phát hiện vào khoảng 5h30 cùng ngày, trên bãi biển Đá Nhảy, xã Bắc Trạch.
Theo nguồn tin, trên người nạn nhân có chứng minh nhân dân mang tên V.V.C., trú tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ (nay là xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị).
Chính quyền xã Bắc Trạch đã phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường và thực hiện các thủ tục theo quy định.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.