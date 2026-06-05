Phát hiện thi thể nam giới trên bãi biển

Sáng 5/6, lãnh đạo UBND xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết thi thể được người dân địa phương phát hiện vào khoảng 5h30 cùng ngày, trên bãi biển Đá Nhảy, xã Bắc Trạch.

Thi thể được phát hiện ở bãi biển Đá Nhảy, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Văn Anh).

Theo nguồn tin, trên người nạn nhân có chứng minh nhân dân mang tên V.V.C., trú tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ (nay là xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị).

Chính quyền xã Bắc Trạch đã phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.