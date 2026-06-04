Thi thể người đàn ông trôi trên sông Sài Gòn

Chiều 4/6, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Thủ Đức điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong dưới sông Sài Gòn.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua cụm cảng Trường Thọ, đường số 1, phường Thủ Đức (trước đây thuộc TP Thủ Đức), nên kéo vào bờ rồi trình báo cơ quan chức năng.

Công an đã đến hiện trường, vớt thi thể nạn nhân lên bờ và lập hồ sơ điều tra vụ việc.

Qua nhận dạng ban đầu, nạn nhân là nam khoảng 40-45 tuổi, mặc quần ngắn màu đen, áo sơ mi ngắn tay màu xanh có hoạ tiết chấm bi. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, công an nhận định người này tử vong khoảng vài giờ trước.

Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, xác minh danh tính.

Ai là người nhà của nạn nhân, biết những đặc điểm nêu trên hoặc thông tin về nạn nhân thì liên hệ Công an phường Thủ Đức, để trình báo.