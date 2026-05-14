Một buổi chiều, hai người bị sét đánh tử vong

Tối 14/5, bà Sang Thị Minh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Sơn Linh (Quảng Ngãi), xác nhận một công dân trú tại địa phương bị sét đánh tử vong.

Theo bà Ngọc, khoảng 14h30 cùng ngày, một nhóm người dân địa phương khai thác keo trên địa bàn xã thì trời nổi dông, sét. Anh Đinh Văn Nhiều (SN 1987, trú tại xã Sơn Linh) bị sét đánh trúng, tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến hiện trường để hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về nhà an táng.

Những người làm việc ở nơi trống trải rất dễ gặp nguy hiểm khi có dông, sét (Ảnh minh họa: AI).

Trước đó khoảng nửa tiếng, tại xã Ba Động (Quảng Ngãi) cũng xảy ra vụ sét đánh làm một phụ nữ tử vong. Người phụ nữ này trú tại xã Ba Vinh (Quảng Ngãi) sang xã Ba Động làm thuê.

Cuối tháng 4, một người đàn ông 60 tuổi ở xã Đông Sơn (Quảng Ngãi) cũng bị sét đánh tử vong khi đang tranh thủ ra đồng chở lúa lúc trời nổi dông.

Nhiều ngày qua, theo thông tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, buổi chiều có thể có mưa rào và dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng dông, sét, gió giật mạnh, đặc biệt tại khu vực miền núi.