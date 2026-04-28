Đi chở lúa, người đàn ông bị sét đánh tử vong

Tối 28/4, ông Phan Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sét đánh làm một người đàn ông tử vong.

Khoảng 14h15 cùng ngày, ông P.K.T. (60 tuổi, trú tại xã Đông Sơn) ra đồng chở lúa về nhà. Lúc này trời nổi dông, có sấm sét. Khi ông T. đang chở lúa đi giữa cánh đồng bất ngờ bị sét đánh trúng.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương chạy đến sơ cứu cho ông T., nhưng nạn nhân đã tử vong. Tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Đông Sơn đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo tang lễ cho người đàn ông.

Khoảng một tuần qua, tại tỉnh Quảng Ngãi thường có mưa dông, sấm sét và lốc xoáy. Gần đây nhất, ngày 23/4, mưa dông kèm lốc xoáy đã làm hư hỏng hàng chục nhà dân tại xã Tây Trà.