Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt kéo dài, có nơi vượt 38 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 13/5, khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Nam Bộ xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, một số nơi trên 37 độ C.

Nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại một số điểm như: Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37,3 độ C; Tuyên Hóa và Đông Hà (Quảng Trị) 37,3-37,7 độ C; Trà My (Đà Nẵng) 37,8 độ C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38 độ C; Sơn Hòa (Đắk Lắk) 38,2 độ C; Tà Lài (Đồng Nai) 37,5 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Theo dự báo, ngày 14-16/5, Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Miền Bắc nắng nóng gay gắt kéo dài (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại Nam Bộ, nắng nóng duy trì diện rộng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến 50-55%.

Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng tại Bắc Bộ và Nam Bộ có khả năng kết thúc từ sau 16/5. Trong khi đó, nắng nóng ở Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 16-17/5.

Thời tiết oi bức kéo dài có thể gây mất nước, kiệt sức nếu người dân tiếp xúc lâu ngoài trời. Ngoài ra, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ C so với dự báo, thậm chí cao hơn tại các khu vực có bề mặt hấp thụ nhiệt mạnh như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết ngày 14/5, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, riêng phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.