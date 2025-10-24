Miền Trung mưa lớn kéo dài, Hà Nội đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/10, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi; riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa vào đêm và sáng.

Đêm 24 và ngày 25/10, các khu vực trên tiếp tục có mưa rải rác. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to. Các khu vực còn lại có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, lúc 19h ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông tại khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Trong 12 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 7h ngày 24/10, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp, trên khu vực Bắc Biển Đông và sau đó tan dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động ở vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu đựng tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ngày 24/10, Hà Nội đêm và sáng sớm trời rét, ngày trời lạnh (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 24/10, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa. Đêm và sáng sớm trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây; phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An), có mưa vài nơi, riêng đêm và sáng có mưa; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.