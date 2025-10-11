Miền Bắc sắp mưa trở lại do ảnh hưởng không khí lạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 11-12/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù.

Dự báo khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo, khoảng chiều tối 13-16/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu. Các khu vực khác có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định đợt mưa sắp tới không lớn như đợt mưa vừa qua ở Bắc Bộ. Từ ngày 16/10, mưa ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Miền Bắc mưa trở lại từ ngày 13/10 đến 16/10 (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Dự báo thời tiết ngày 11/10 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.