Mặt ruộng sát cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong ngập trong dầu nhớt

Chiều 28/3, ông Nguyễn Hưng Anh Kiệt, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa (Đắk Lắk), cho biết địa phương đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc đồng ruộng của người dân sát cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong bị ngập dầu nhớt và đề nghị xác định nguyên nhân vụ việc.

Theo phản ánh từ Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Xuân Tây 2, có khoảng 2ha ruộng lúa của người dân bị tình trạng bị dầu nhớt loang trên mặt ruộng, thấm sâu vào đất, gây mùi hôi và ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái nông nghiệp. Diện tích ruộng bị ảnh hưởng có thể tăng thêm nếu tình trạng trên không xử lý kịp thời.

Khu vực ruộng sát cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong đang thi công bị tràn ngập dầu nhớt (Ảnh: Minh Cao).

Phía hợp tác xã cho rằng dầu nhớt được xả ra môi trường gây ô nhiễm. Việc này đã làm biến đổi cấu trúc đất, khiến cây con dễ chết, việc phục hồi đất sẽ mất nhiều thời gian, tốn kinh phí, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Vì vậy, phía hợp tác xã kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, xác nhận tình trạng ô nhiễm và có các giải pháp xử lý, hỗ trợ người dân.

Trong số 2ha ruộng bị ngập dầu nhớt, gia đình bà Nguyễn Thị Tiểu My (40 tuổi, trú tại phường Đông Hòa) có khoảng 2.000m2 đất bị ảnh hưởng. Bà mong muốn tình trạng này sớm được xử lý dứt điểm để bà con tái sản xuất.

Hơn 2ha ruộng bị ảnh hưởng bởi dầu nhớt loang (Ảnh: Minh Cao).

Theo bà My, tình trạng này đã xảy ra vài tháng qua và gây bốc mùi rất khó chịu. "Mới đây, đơn vị thi công cao tốc có trao đổi với chúng tôi rằng sẽ hỗ trợ hốt đi số dầu nhớt trên ruộng, đổ lớp đất khác và bồi thường một phần thiệt hại cho bà con", bà nói thêm.

Cũng theo người phụ nữ này, ngoài tình trạng đất ô nhiễm, hệ thống dẫn nước từ cao tốc xuống ruộng chưa hợp lý, nếu canh tác sẽ bị ảnh hưởng nên rất cần các đơn vị xem xét, xử lý.

Người dân lo lắng việc đất bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến sản xuất (Ảnh: Minh Cao).

Liên quan vụ việc, ông Phạm Trường Vũ, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng), cho rằng đơn vị không xả dầu nhớt ra ruộng của người dân và nguyên nhân ban đầu có thể do đợt mưa lũ lịch sử tháng 11/2025 đã làm trôi các can dầu nhớt từ công trường ra những khu vực này.

Ông Vũ thông tin, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng để xem xét, có hướng xử lý, khắc phục hậu quả cho nông dân.