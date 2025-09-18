Luật sư nêu quan điểm về đề xuất thu hẹp làn ô tô ở nội đô

Liên quan tới việc Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) kiến nghị tối ưu hóa, thu nhỏ làn đường của ô tô trong nội thành để tránh xung đột giao thông, trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự cho biết, kiến nghị này xuất phát từ thực tế.

"Xử phạt nguội và trực tiếp là phương án khả thi, ít tốn kém"

Theo ông Hiển, hiện nay trong nội đô có nhiều tài xế ô tô vẫn có thói quen đi dàn hàng ngang, lấn làn, khiến giao thông bị ùn tắc, mất trật tự.

"Về lý thuyết, việc tổ chức lại làn đường có thể giúp ô tô buộc phải đi thẳng hàng, đúng làn, nhưng nếu không cân nhắc kỹ, giải pháp này có thể dẫn đến những hệ quả ngược.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) (Ảnh: Trần Thanh).

Cụ thể, khi làn đường cho ô tô bị thu hẹp, khoảng cách an toàn giữa các xe giảm xuống, nguy cơ va quệt va chạm sẽ tăng, đặc biệt ở những khu vực vốn đã chật hẹp, đông đúc", luật sư nêu.

Ở góc độ quản lý, luật sư Hiển cho biết giải pháp hạ tầng chỉ là một phần, trọng tâm giải pháp cần đặt vào chế tài và ý thức của người tham gia giao thông. Ông Hiển lấy dẫn chứng, hiện nay hệ thống camera giám sát và phạt nguội đã được triển khai rộng khắp, nhưng hiệu quả chưa tương xứng.

"Nếu tận dụng triệt để công nghệ này, kết hợp với tuần tra, xử phạt trực tiếp tại những điểm nóng, sẽ tạo sức răn đe mạnh hơn nhiều so với việc thay đổi kích thước làn đường. Một tài xế chỉ cần bị xử phạt vài lần do đi sai làn, dàn hàng ngang thì chắc chắn sẽ thay đổi hành vi tham gia giao thông", luật sư nói.

Luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc hãng luật Lê Hồng Hiển và cộng sự (Ảnh: Hữu Nghị).

Luật sư Hiển cho biết, ngoài việc xử phạt, lực lượng chức năng cũng cần chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục. Nếu người dân chưa thấy được việc đi dàn hàng ngang vừa gây cản trở chính mình, vừa gây nguy hiểm cho người khác và đối diện với chế tài xử lý, thì việc điều chỉnh hạ tầng sẽ không giải quyết tận gốc vấn đề.

"Tóm lại, giải pháp căn cơ phải dựa trên 3 trụ cột gồm hạ tầng hợp lý, chế tài nghiêm minh và nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Trong đó, với bối cảnh hiện nay, việc tăng cường xử phạt nguội và trực tiếp là phương án khả thi, ít tốn kém và đem lại hiệu quả bền vững hơn so với thu hẹp làn đường", luật sư Hiển chia sẻ.

Ô tô đi dàn hàng 6, thậm chí có xe lấn cả vào dòng xe máy đang đi sát vỉa hè đường Nguyễn Xiển lúc 16h30 ngày 19/1 (Ảnh: Hữu Nghị).

Cần nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng việc thu hẹp làn đường ô tô

Nêu quan điểm về kiến nghị của Cục trưởng C08, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, đề xuất về việc thu hẹp làn đường ô tô để các phương tiện không lấn làn, gây ùn tắc giao thông cũng là một giải pháp đáng chú ý.

Tuy nhiên theo ông Cường, cơ quan chức năng cần phải nghiên cứu thêm, tổng hợp đánh giá tình hình một cách kỹ lưỡng, có tham chiếu về các tiêu chuẩn kỹ thuật và kinh nghiệm quốc tế để có những quy định phù hợp.

"Trên đường giao thông có rất nhiều phương tiện cùng tham gia, kích thước của mỗi phương tiện có thể khác nhau nên việc thiết kế độ rộng của làn đường sẽ phải đảm bảo an toàn cho các phương tiện cùng di chuyển, và đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế trong xu hướng hội nhập.

Ngoài việc nghiên cứu giải pháp về thu hẹp làn đường để giảm diện tích dư thừa trong mỗi làn đường, cơ quan chức năng có thể nghiên cứu để đặt các biển hiệu phân làn cho phù hợp", luật sư Cường nói thêm.

Trước đó, chiều 17/9, Cục CSGT tổ chức buổi gặp mặt, lắng nghe các ý kiến nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tìm hiểu nguồn gốc của các vấn đề giao thông, giúp tình hình giao thông tốt hơn, người dân đi lại an toàn hơn.

Trong phần trả lời kiến nghị tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho biết, Cục CSGT sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu phân luồng giao thông. Trong đó, ở nội đô thì làn đường dành cho ô tô sẽ nhỏ lại, mục tiêu để tránh xung đột giao thông.

"Đối với các tuyến đường nội đô sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để tối ưu hóa, thu nhỏ làn đường của ô tô để ô tô buộc phải đi theo hàng, tránh việc có 2 làn đường nhưng 3 ô tô dàn hàng ngang", Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nói.