Lào Cai yêu cầu không đăng ảnh lãnh đạo tỉnh lên trang cá nhân mạng xã hội

Ngày 28/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai cho biết đơn vị này vừa có văn bản về việc chấn chỉnh việc đăng tải, cung cấp thông tin trên báo chí, mạng xã hội.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai, thời gian qua vẫn còn tình trạng báo chí thông tin, phản ánh về tỉnh có biểu hiện thiếu khách quan, chưa chính xác, đưa thông tin một chiều, chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và sự phát triển chung của tỉnh.

Ngoài ra, công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và việc xử lý, phản hồi thông tin trên báo chí có lúc có nơi thực hiện chưa nghiêm.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, báo chí trung ương thường trú tại tỉnh Lào Cai thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đảm bảo hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của Luật Báo chí.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí phải phản ánh trung thực, khách quan thông tin trên báo chí theo quan điểm “Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh”. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí, quản lý nhà báo, phóng viên, cộng tác viên để không xảy ra vi phạm quy định pháp luật.

Nhà chức trách cũng yêu cầu các cơ quan báo chí phải kiểm soát, biên tập kỹ nội dung thông tin trước khi đăng tải, không để xảy ra tình trạng đăng tải thông tin một chiều, thông tin chưa được thẩm định, kiểm chứng, thông tin thiếu chính xác.

"Không đăng tải hình ảnh cá nhân các lãnh đạo tỉnh lên tài khoản cá nhân trên mạng xã hội nếu không liên quan đến tin, bài báo chí", nội dung văn bản nêu rõ.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai cũng yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Lào Cai không cung cấp, tiết lộ thông tin nội bộ của cơ quan, đơn vị cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền; tuân thủ nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, phát ngôn, cung cấp, thông tin báo chí.